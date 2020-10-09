Уже завтра в эфире телеканала СТБ зрители смогут насладиться просмотром шестого выпуска 10 сезона кулинарного шоу «МастерШеф». На прошлой неделе участники готовили для звездных гостей ― Монатика и Насти Каменских. Но что же они будут делать на этой неделе? Подробности ― далее в материале.

Лучших поваров-аматоров 10 сезона ждет украинская версия кулинарной рулетки. Участники поделятся на пары, чтобы приготовить три блюда на свое усмотрение. Каждая пара будет крутить барабан, на гранях которого размещены различные осложнения работы в ресторане: отсутствие воды или электричества, выездной фуршет или опоздание сотрудников. От такого не застрахован ни один шеф-повар. Для кого из участников кулинарная рулетка станет роковой?

Судьи: Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская, Владимир Ярославский.

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