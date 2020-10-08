Звездный бьютиголизм: кто из звезд сходит с ума от косметики

Гены, безусловно, делают свое дело, но без грамотного ухода и мейкапа большинство звезд выглядели бы совсем не такими, какими мы привыкли их видеть. Чем пользуется неизменная икона стиля Виктория Бекхэм? Как за кожей ухаживает одна из самых ярких и высокооплачиваемых див Голливуда Скарлетт Йоханссон? В чем секрет молодости некогда ангела Victoria’s Secret Хайди Клум? И как зарубежные бьюти-бренды сделали наших украинских красавиц своими амбассадорами — далее в статье.

Скарлетт Йоханссон

Муза Вуди Аллена утверждает, что буквально помешана на косметике. Актриса обожает краситься. Дома любимая косметика звезды разложена по шкатулкам в отдельной комнате для макияжа. Девушка предпочитает помаду и тушь Dolce & Gabbana. «Люблю носить красную помаду в любое время, даже без повода», — признается Скарлетт, а качественная тушь, по ее словам, гораздо лучше накладных ресниц.

Молодость лица Йоханссон поддерживает с помощью антивозрастного крема Shiseido, непредвиденные «сюрпризы» на коже маскирует корректорами Shu Uemura, а мгновенного увлажнения добивается благодаря маске HydraQuench Cream-Mask от Clarins. Еще одно излюбленное оружие актрисы для борьбы с сухостью — вазелин Intensive Care.

Виктория Бекхэм

Многодетная мама и одна из самых стильных женщин мира выглядит замечательно в свои годы. Помимо правильного образа жизни и регулярных бьюти-ритуалов у Вики внушительная косметичка, которая помогает ей каждый раз создавать безупречный образ.

Утро бизнесвумен начинает с мягкого пилинга ресурфейсером Skinesis Liquid Resurfacer от Sarah Chapman для восстановления физиологического баланса кожи и здорового сияния. Второй шаг — увлажняющая маска Sarah Chapman Skinesis 3D Moisture Infusion. Для эффективного ухода за лицом и подготовки к макияжу Виктория использует кремы Elizabeth Arden и увлажняющий лосьон La Mer, а избежать растяжек после рождения детей ей удалось с помощью регенерирующего масла Elemis Japanese Camellia.

Бекхэм охотно демонстрирует качество продуктов, созданных в коллаборации с Estee Lauder: она обожает сияющее средство для глаз и губ Aura Gloss, кремовые румяна и карандаш Eye Kajal, которым делает свои фирменные «смоки». Для демакияжа Виктория использует мицеллярную воду Bioderma Sensibio H2O и в целом увлекается именно дерматокосметикой, чтобы кожа всегда была здоровой.

Хайди Клум

Еще одна звездная мама и неподражаемая модель, над чьей красотой возраст не властен. Хайди замужем за гитаристом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем, который младше ее на целых 17 лет! Бурный роман наверняка способствует цветущему виду, но модель не лукавит: своей молодостью она серьезно обязана выработанным годами привычкам, спорту, правильному питанию, бьюти-процедурам и ухаживающим средствам.

Клум любит солнце, потому тщательно защищает кожу: «Загар продержится несколько недель, а вред от ультрафиолета — это надолго». Для поддержания молодости и увлажнения она использует солнцезащитный крем Banana Boat Sport Performance SPF 30. Для домашнего ухода за своей чувствительной кожей Хайди предпочитает кремы Mario Badescu без ароматизированных отдушек, а для макияжа лица — BB-кремы с SPF от Astor. «Вместо бесконечного припудривания лучше снимайте излишки себума матирующими салфетками», — советует модель. На долгих мероприятиях у нее с собой всегда салфетки Victoria’s Secret или Clean & Clear.

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Коллаборации украинских селебритис

Последние несколько лет среди брендов держится мода на амбассадоров — знаменитостей, олицетворяющих ценности и посылы марки. Компании подходят к выбору максимально ответственно: изучают биографии кандидатов, смотрят, как они проводят свободное время, оценивают их отношение к работе и жизни, сотрудничество с другими брендами и анализируют, насколько инфлюенсер соответствует проекту. Сам амбассадор берет на себя много обязанностей, согласованных с компанией, но самое главное из всех условий — любовь к бренду и его продуктам. В противном случае никто не получит от сделки ни удовольствия, ни пользы.

В 2017 году зарубежные бьюти-бренды Maybelline New York и Oriflame предложили сотрудничество украинским артисткам. Певица Надя Дорофеева стала первой в Украине It-girl и амбассадором Maybelline. Энергичная, эффектная и стильная девушка, следящая за трендами, прекрасно подошла на роль. Маркетологи отметили, что компания удачно сделала ставку на кумира юного поколения. Вся косметика, засвеченная в инстаграме Нади или в рекламе с ее участием, моментально разлетается среди подростков и молодых людей.

В честь своего 50-летия Oriflame не только представил новую концепцию «Красота как образ жизни», но и объявил певицу Джамалу посланницей в Украине. По мнению компании именно она воплощает их обновленную позицию на рынке. «Важно не только то, как мы выглядим, но и как себя ощущаем. В погоне за модой важно не потерять свою индивидуальность, быть в гармонии с тем, чем занимаешься, следить за здоровьем и ухаживать за телом. По-настоящему прекрасен тот, кто счастлив!» — поделилась Джамала мыслями о своей роли и отметила, что ее мировоззрение полностью совпало с позиционированием Oriflame. Символично, что певица, победившая на Евровидении-2016 в Швеции, стала лицом рекламной кампании шведского бренда.

А ведь Джамала права: рынок заполнен косметикой доверху, а мода предлагает новые тренды каждые несколько месяцев, но главное во всем этом — не терять себя. Ориентируясь на звезд, в первую очередь смотрите, чтобы продукт подходил вам. Будьте красивы и здоровы!

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