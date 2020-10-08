Корь в Украине: симптомы у детей и взрослых и информация о прививках

Как и многим инфекционным заболеваниям, кори присуще циклическое развитие: вспышки наблюдаются каждые 5–6 лет. Пока в Украине рано говорить об эпидемии, но уровень заболеваемости существенно превышает обычный. Но какие симптомы кори у детей и взрослых? Чем опасно заболевание? Помогают ли прививки от кори? Разбираемся вместе с врачами проекта «Я соромлюсь свого тіла».

Что такое корь?

Корь – острое инфекционное заболевание с высоким уровнем восприимчивости. Вирус передается воздушно-капельным путем, поражает центральную нервную систему и быстро распространяется по всему организму. Вопреки расхожему мнению, в зоне риска не только дети от 1 до 6 лет, но также подростки и взрослые. При этом те, кто не переболел корью в раннем возрасте, в зрелом переносят ее сложнее.

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Симптомы кори

Начальную стадию кори легко перепутать с ОРВИ: поднимается температура, возникает насморк, беспокоят расстройство сна, снижение аппетита и усталость. Характерные высыпания появляются только на четвертый-пятый день, когда состояние больного снова резко ухудшается. По мере распространения инфекции по организму симптомы кори меняются.

1–2 день:

сильная головная боль;

слабость;

высокая температура;

сухой кашель;

отеки горла и век;

увеличенные шейные лимфоузлы;

повышенная чувствительность или воспаление слизистой глаз.

3–4 день:

розовая сыпь на нёбе;

белые высыпания на слизистой щек, десен и губ.

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4–5 день:

лихорадка;

сыпь по всему телу (мелкие красноватые пятна и волдыри, которые могут сливаться, образуя более крупные очаги);

усиление насморка и кашля;

обострение конъюнктивита;

диарея.

Корь не просто ухудшает самочувствие, но и снижает иммунитет, вследствие чего организм становится чувствительным к любым бактериальным инфекциям. Это становится причиной таких осложнений, как бронхит и пневмония, а в более тяжелых случаях – энцефалит (воспаление головного мозга). Впрочем, если заболевание протекает спокойно, уже в течение недели инфицированному становится лучше.

Профилактика кори

Лекарства от кори не существует. Лучший способ защиты от вирусного заболевания – вакцинация. Прививки от кори взрослым и детям сводят риск инфицирования к 1–5%. Это не только важно для личной безопасности каждого человека и безопасности его семьи, но также определяет, будет ли заболевание распространяться и дальше в стране.

В Украине для защиты от кори используют единую живую вакцину как в государственных, так и в частных клиниках – Приорикс (Бельгия). В больницах она предоставляется бесплатно. Стоимость в аптеке – 300–350 грн. Кабинеты вакцинации оборудованы практически в каждой поликлинике и работают без выходных.

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Делать прививку можно в 9 месяцев, если малыш контактировал с больным корью. Когда ребенку исполнится 1 год, вакцинацию необходимо провести повторно.

Дети старше 6 лет должны прививаться дважды с минимальным интервалом в 1 месяц – только в этом случае выработается полноценный иммунитет. Взрослым, которые не переболели корью в детстве, также нужна прививка. Вакцинация обеспечивает защиту от вируса в течение 15 лет.

Обращаем внимание, что грудное вскармливание не является противопоказанием к вакцинации.

Ситуация в Украине

В настоящий момент вспышки кори зафиксированы в 17 регионах, а единичные случаи – по всей стране. Лидирующие позиции в тревожной статистике по количеству пострадавших от вируса занимают три области – Ивано-Франковская, Одесская и Закарпатская.

В Министерстве здравоохранения Украины скачок заболеваемости считают прогнозируемым, так как охват прививками значительно снизился за последние годы. Так, в 2016 году только 45% детей были вакцинированы, а повторную прививку, необходимую для выработки иммунитета от кори, сделали всего 30%. Низкий процент вакцинированных и является причиной коллективного падения иммунитета.

Как лечить корь?

Больным корью назначают симптоматические лечение, которое может включать противокашлевые и отхаркивающие средства, парацетамол, ибупрофен, глазные капли с антибиотиками, антибактериальные препараты, витамин А. Необходимо соблюдать постельный режим, употреблять достаточное количество жидкости, регулярно полоскать рот и промывать глаза.

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