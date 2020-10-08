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Гороскоп на 9 октября 2020 года

08.10.2020

Гороскоп на 9 октября 2020 года поможет определиться с правильным решением. Кого ждет довольно сложный день, а кто заслужил на похвалу и небольшие сюрпризы? Читайте гороскоп на 9 октября 2020 года  от экстрасенсов СТБ.

гороскоп 2020

Овен

Прекрасный день для начала реализации новых проектов, переезда в другой город или покупки недвижимости. Будьте смелее и вперед — за своей мечтой. 

Телец

Есть риск обострения хронических заболеваний. Вам стоит обратить особое внимание на питание и занятия спортом. И побольше улыбайтесь. Хорошее настроение — залог успеха. 

Близнецы

Радость общения с партнерами может быть омрачена неприятной новостью, связанной с предстоящими обременительными обязанностями. Постарайтесь не принимать поспешных решений. 

Рак

С самого утра могут возникнуть небольшие неприятности, однако вы их очень быстро решите. К вечеру вам захочется романтики. Так не откладывайте хорошее на потом. 

Лев

Сегодня — идеальный день для того, чтобы изменить свою жизнь на 180 градусов. Смелее идите туда, где еще никогда не были и делайте то, что всегда хотели. И не слушайте никого! 

Дева

Вам давно пора вырасти и научиться нести ответственность за свои поступки самостоятельно. Не перекладывайте решение вопросов на других. 

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Весы

Иногда вы сами не знаете, чего хотите. Вам стоит понимать, что в жизни не все так, как написано в книгах. Однако, это совсем не значит, что это плохо. Просто по-другому.

Скорпион

Вам стоит проявить больше сдержанности к эмоциям и недостаткам других. Не все идеальны. И вы — в том числе. 

Стрелец

Все основные дела вам стоит сделать в первой половине дня. Потому что после обеда все может пойти наперекосяк. Так что наберитесь терпения и все у вас получится. 

Козерог

Если возникают проблемы, вы очень быстро их решите. Благодаря здравому рассудку и умению трезво и адекватно оценить ситуацию, вы быстро решите все вопросы. 

Водолей

Вы постоянно хотите перемен. Однако иногда вам стоит остановиться и решить, чего на самом деле вы хотите. Ваши желания постоянно меняются. Пора определиться. 

Рыбы

Вы долго и тяжело работали. Пришло время побаловать себя мелкими приятными сюрпризами. Так сделайте это! Вы заслужили. 

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