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«Здравствуй, папа»: дата старта

07.10.2020

StarLight Production для телеканала СТБ снимает ряд романтических сериалов, которые будут выходить каждую пятницу на протяжении осени. Генеральный продюсер ― Галина Балан-Тимкина. Совсем скоро состоится премьера третьего из них ― «Здравствуй, папа». Уже в эту пятницу, 9 октября, в 19:00 зрители телеканала СТБ смогут насладиться просмотром сериала «Здравствуй, папа».

По сюжету, к спортивному гонщику Максиму неожиданно приходит 10-летний мальчик и заявляет, что он его сын. Мужчина знает, что этого не может быть ― он не знаком с его мамой. Но мальчик остро нуждается в отце, просит Максима ему помочь. Герой узнает, что он много лет назад стал анонимным донором для матери этого мальчика. У Максима дилемма: имеет ли он право нарушить покой незнакомой ему женщины, чтобы стать ближе к ребенку, биологическим отцом которого он является?

В главных ролях: Елизавета Майская, Прохор Дубравин, Сергей Радченко, Дарья Легейда, Артем Позняк.

Режиссер-постановщик: Анатолий Григорьев

Не пропустите премьеру сериала «Здравствуй, папа» уже 9 октября в 19:00 на телеканале СТБ!

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