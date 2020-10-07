Гороскоп на 8 октября 2020 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Что предстоит каждому знаку зодиака в четверг? Кому нужно держать эмоции при себе, а кто должен обратить внимание на свое здоровье? Читайте гороскоп на 8 октября от экстрасенсов СТБ.

Овен

Прекрасный день, чтобы провести его на свежем воздухе. Можно отпроситься с работы на пару часов раньше и прогуляться с любимым человеком. Одиноким же представителям знака стоит ожидать приятного знакомства.

Телец

Вы немного устали, а это значит, что не стоит взваливать на себя все заботы. Попробуйте половину дел делегировать. Так вам будет проще.

Близнецы

В желании заработать больше денег главное ― не перестараться и не лишить себя комфорта. Всему свое время. Подождите. Все будет, только позже.

Рак

Сегодня у вас могут возникнуть небольшие конфликты на работе. Главное, сдерживайте свои эмоции. К решению сложных вопросов лучше подходить с холодной головой.

Лев

Вы на пороге нового этапа в жизни. Не обращайте внимания на мелкие неурядицы. Главная цель — впереди. И вы ее почти достигли.

Дева

День неблагоприятный во всех отношениях. Могут возникнуть серьезные финансовые проблемы. Вероятны потери и утраты. Попробуй те абстрагироваться. И не спешите паниковать. Все образуется.

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Весы

С самого утра вы сможете решить очень много вопросов, даже тех, с которыми мучились на протяжении долгого времени. Однако ближе к вечеру, возможно, вас настигнет хандра. Не поддавайтесь унынию. Просто отдохните.

Скорпион

Радости и невзгоды в этот день будут чередоваться. Домашние проблемы и хлопоты могут изменить ваше настроение к худшему. Не паникуйте. Постарайтесь абстрагироваться.

Стрелец

Сегодня лучше посвятить день домашним делам. Их накопилось немало. Также звезды советуют провести как можно больше времени с родными.

Козерог

Есть риск небольших финансовых потерь. Звезды советуют отказаться от посещения магазинов. Зачем себя искушать? Пропишите все необходимые траты и не отступайте от списка. Так вы сохраните львиную часть оставшихся денег.

Водолей

Жизненный потенциал находится на низком уровне. Вероятны нервные срывы, нервозность. Умейте справляться со своими эмоциями. День неблагоприятен для любой финансовой деятельности. Вам нужен отпуск.

Рыбы

Звезды рекомендуют Рыбам поберечь свое здоровье. Выходя на улицу, обращайте внимание на погоду, лучше возьмите с собой лишнюю кофту и не забудьте о зонте.

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