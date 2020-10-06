Гороскоп на 7 октября 2020 года поможет определиться с правильным решением. Кому нужно хорошенько отдохнуть после тяжелого труда, а кто должен быть более инициативным? Читайте гороскоп на 7 октября 2020 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Могут возникнуть сложности на работе. Чтобы решить все вопросы, вам придется хорошенько потрудиться. И верьте в себя.

Телец

У вас очень много планов. Однако не стоит хвататься за все. Действуйте только по четкому плану. Иначе у вас ничего не получится. Вечером отдохните и посмотрите хорошую комедию.

Близнецы

Вы разрываетесь между работой и семьей. Еще и в отпуск хотите. Остановитесь и подумайте, что сейчас важнее всего. Всех денег не заработаешь, а вот положительных эмоций давно не было.

Рак

После отпуска вам понадобится немного времени, чтобы вернуться в рабочий темп. Не спешите. Если ресурса нет, потрудиться продуктивно не получится. Возьмите отгул и хорошенько выспитесь.

Лев

Вы полны планов. Вам удастся все реализовать лишь в том случае, если вы все будете делать постепенно. И верьте в свои силы. Все у вас получится. Вы себя недооцениваете.

Дева

Вам стоит больше времени проводить с семьей. Поверьте, работа никуда не денется, а вот остаться в гордом одиночестве вы можете.

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Весы

Вы стоите на пороге новой жизни. Впереди вас ждет много приятных сюрпризов. Будьте открыты к новым предложениям. Есть шанс познакомиться с приятным человеком.

Скорпион

Чтобы достичь желаемых результатов, вам стоит проявлять больше инициативы. Вы слишком долго ждете подходящего момента. А давно пора действовать. Иначе так и будете мечтать в углу.

Стрелец

Есть риск финансовых потерь. Не берите деньги в долг и не транжирьте оставшиеся накопления.

Козерог

На работе вас недооценивают. Проявите больше инициативы и твердости. Не бойтесь брать на себя ответственность. Пора переходить на новый уровень.

Водолей

Вас ждут серьезные перемены в жизни. И только от вас будет зависеть, положительные или отрицательные они будут. Взгляните своим страхам в глаза. Пришло время их побороть.

Рыбы

Вы хорошо потрудились на прошлой неделе. Пришло время заслуженного отдыха. И не стоит себя ругать. Просто наслаждайтесь.

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