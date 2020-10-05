Star Media снимает для СТБ ряд четырехсерийных мелодрам
Этой осенью зрители СТБ увидят четыре новых мелодрамы, которые снимает для телеканала кинокомпания Star Media. Каждая будет состоять из четырех серий. Все четыре истории – о женщинах, на судьбы которых выпало немало испытаний. Они проходят через боль, разочарование и даже проблемы со здоровьем, но ни одна не намерена упасть духом и перестать бороться за свое счастье.
«Любовница в наследство»
Последние пятнадцать лет Татьяна жила в уверенности, что все радости в ее жизни навсегда и никуда никогда не денутся: любимый муж-бизнесмен, достаток, размеренный быт и неспешное течение будней. Но одним погожим вечером ей сообщили, что Олег погиб, упав с крыши офисного здания. После этой потери у Татьяны открываются глаза на многие вещи. Оказывается, мебельный бизнес супруга не такой уж и успешный, их дом заложен, и его хочет забрать инвестор за долги. Но самое ужасное — у Олега, как бы это фантастически не звучало, есть вторая жена, причем она в положении и претендует на наследство «своего» благоверного. По закону жанра, здесь и начинает происходить самое интересное…
В ролях: Ольга Гришина, Артем Позняк, Артемий Егоров, Катерина Вайвала, Владимир Лилицкий, Алена Тимкова, Сергей Комаровский, Карен Варданян, Александр Катунин, Яна Смоленцева, Валерий Рождественский, Александр Бондарук, Евгений Топчий и др.
Режиссер-постановщик: Александр Будённый.
«Второй шанс на первую любовь»
Ирине всего пятнадцать, а у нее уже так много секретов. Она скрывает, что ее всегда и во всем безупречная мать тихо спивается. Еще год назад мать Ирины работала в НИИ и была уважаемым человеком, но НИИ закрылся, и матери пришлось стать швеей-надомницей. Новую работу она ненавидит, личную жизнь устроить не удается, и женщина пьет от безысходности. Девочке все чаще приходится выполнять заказы за мать. Впрочем, Ирина не жалуется – ей нравится эта работа, и у нее очень хорошо получается. Но самый большой секрет Ирины – это ее первая любовь. Возлюбленный – Михаил Доманский – ожившая девичья мечта: красив, умен и отпрыск богатых родителей. Их роман приходится держать в тайне, потому что родители Михаила – ужасные снобы. Но рано или поздно все тайное становится явным, и об отношениях Михаила и Ирины узнают его родители, наводят справки об избраннице сына и приходят в ужас! Ирина – дочь алкоголички. Очень быстро Доманские отсылают сына в Англию. Так быстро, что у парня даже нет времени попрощаться…
В главных ролях: Виталий Кудрявцев, Валерия Шкирандо, Дмитрий Сарансков.
Режиссер-постановщик: Владимир Янощук.
«Одно сердце на двоих»
Молодая и замужняя Рита счастлива в браке и на работе. Она мечтает родить, но ей запрещают беременеть врачи – с детства у Риты болезнь сердца, которая прогрессирует, и жить полноценной счастливой жизнью девушка сможет лишь после пересадки органа. Однажды Рита узнает, что муж ей изменяет, а его любовница от него беременна. От новости Рите становится плохо, ее забирает скорая. В ту же больницу привозят женщину, которой констатировали смерть мозга в результате несчастного случая, но ее сердце живет и может быть пересажено. Отец Риты, бывший следователь, уговаривает Кирилла, убитого горем мужа, отдать орган женщины для трансплантации, пообещав расследовать обстоятельства несчастного случая. Во время следствия он приходит к выводу, что это был вовсе не несчастный случай… Операция проходит успешно, но теперь Рита начинает видеть странные сны о детях, которые умоляют о помощи. Она находит семью своего донора. После знакомства с Кириллом и его детьми Рита решает помочь им оправиться от потери и постепенно влюбляется в мужчину, а к детям привязывается. Но признаться в том, чье сердце ей досталось, не решается. Правда неизбежно всплывет. Сможет ли сердце, которое любит, простить такое?
В ролях: Вера Шпак, Алексей Морозов, Анна Иванова, Гордей Дзюбинский, Виктор Сарайкин, Константин Войтенко, Светлана Зельбет, Наталья Калатай и др.
Режиссер-постановщик: Роман Бровко.
«Любовь на реабилитации»
Лучший реабилитолог страны Екатерина каждого пациента удачно ставит на ноги, хотя сама ходит с палочкой. Двадцать лет назад ее сбил на водном скутере молодой мажор. Екатерина выздоровела, но в результате травмы страдает от боли. Она посвятила жизнь работе. У Екатерины нет веры в то, что кто-то влюбится в нее хромую. Однажды на реабилитацию приходит VIP-пациент, меценат Влад. Екатерина узнает мажора, который сломал ей жизнь, но не говорит ему об этом. Сам Влад ни о чем не догадывается. Под наблюдением Екатерины он быстро восстанавливается и очень ей благодарен. За девушкой начинает ухаживать Егор, отец пациентки-гимнастки. Екатерина тает и позволяет себе влюбиться. Изменения в Екатерине замечает и Влад, который постепенно тоже дает волю чувствам… Сможет ли он реабилитироваться в глазах Екатерины за то, что совершил с ее жизнью двадцать лет назад?
В главных ролях: Анна Кузина, Павел Вишняков, Евгения Треско, Сергей Деревянко, Алексей Нагрудный и др.
Режиссер-постановщик: Алина Чеботарева.
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