Лунный календарь садовода-огородника на октябрь 2020 года поможет правильно спланировать работу с почвой и растениями. Каждому садоводу и огороднику предстоит проделать немало манипуляций для получения щедрого урожая. Когда лучше всего начать? Какие дни благоприятные? Узнайте в нашем лунном календаре садовода-огородника на октябрь 2020 года.

1 октября ― удачное время для посева зелени для выращивания в доме или в зимней теплице. Рекомендуется борьба с вредителями растений.

2 октября (полнолуние) ― не рекомендуются посевы и посадки.

3 октября ― не рекомендуются посевы и пересадки. Лучше заняться уничтожением вредителей, прополкой и мульчированием, сбором урожая корнеплодов, фруктов, ягод, лекарственных и эфиромасличных культур, сушкой овощей и фруктов.

4 октября ― посадка озимого чеснока, лука, а также обрезка деревьев и кустарников. Фрукты, ягоды и овощи, снятые в это время, а также грибы пригодны для создания зимних запасов.

5 октября ― стоит проводить те же работы, что и в предыдущий день.

6 октября ― не рекомендуется посадка и пересадка травянистых культур. Лучше заняться удалением лишних побегов, обрезкой, прополкой, культивацией, мульчированием, а также сбором лекарственных трав, корнеплодов, фруктов и ягод.

7 октября ― как и в предыдущий день, не рекомендуется посадка и пересадка травянистых культур. Эффективно удаление лишних побегов, покос, прополка, культивация, мульчирование.

8 октября ― в этот день лучше заняться удалением лишних побегов, обрезкой, прополкой, культивацией, мульчированием, а также сбором лекарственных трав, корнеплодов, фруктов и ягод.

9 октября ― стоит заготавливать зелень и лекарственные травы, которые требуют эффективной сушки. В эти дни собирают все, что не подлежит длительному хранению. Удачными получаются в это время консервы и соленья.

10 октября ― стоит проводить те же работы, что и в предыдущий день.

11 октября ― неудачное время для посевов и пересадки садово-огородных культур. Рекомендуется сбор и сушка фруктов и корнеплодов, особенно уборка картофеля. Хороший день для подготовки грядок.

12 октября ― рекомендовано делать все то же, что и днем ранее.

13 октября ― неудачное время для посевов и пересадки. Рекомендуется рыхление, культивация, окучивание, мульчирование деревьев.

14 октября ― не рекомендуется посев и пересадка. Лучше заняться рыхлением, культивацией, окучиванием, мульчированием деревьев.

15 октября ― следует навести порядок на участке.

16 октября (новолуние) ― не рекомендуются посевы и пересадки.

17 октября ― в этот день эффективны прививки, внесение удобрений, уничтожение вредителей, рыхление почвы. Хорошее время для консервирования фруктов и овощей.

18 октября ― не рекомендуется размножать растения корнями, собирать травы и сажать деревья. Благоприятное время для консервирования фруктов и овощей.

19 октября ― хорошее время для сбора овощей, фруктов, ягод и семян, срезки цветов, а также для сушки овощей и грибов. Посаженные в этот день домашние цветы быстрее расцветают.

20 октября ― рекомендовано делать все то же, что и днем ранее.

21 октября ― посадка и пересадка деревьев и кустарников, особенно грушевых и сливовых деревьев, крыжовника, смородины. Рыхление, внесение удобрений, прививка деревьев, покос.

22 октября ― стоит проводить те же работы, что и в предыдущий день.

23 октября ― не рекомендуются посевы и пересадки. Можно заготавливать семена, срезать цветы в букеты.

24 октября ― рекомендовано делать все то же, что и днем ранее.

25 октября ― не стоит заниматься посевами и пересадкой. Можно заготавливать семена, срезать цветы в букеты.

26 октября ― следует заготавливать семена, срезать цветы в букеты. Заготовка варенья и солений. Отличное время для культивации и внесения удобрений.

27 октября ― стоит проводить те же работы, что и в предыдущий день.

28 октября ― хорошее время для посева зелени для выращивания в доме или в зимней теплице. Рекомендуется борьба с вредителями растений.

29 октября ― как и в предыдущий день, рекомендуется посев зелени для выращивания в доме или в зимней теплице, а также борьба с вредителями растений.

30 октября ― можно делать все то же, что и в предыдущие два дня.

31 октября (полнолуние) ― неудачное время для посевов и пересадок.

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