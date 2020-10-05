Гороскоп на 6 октября 2020 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Что предстоит каждому знаку зодиака во вторник? Кому не стоит забывать о своих обязанностях, а кто может найти себе занятие по душе? Читайте гороскоп на 6 октября от экстрасенсов СТБ.

Овен

На работе могут возникнуть небольшие неприятности. Отличные отношения с начальством — вовсе не повод усомниться в его правоте или поручении. Помните об этом.

Телец

Вы можете поддаться дурному влиянию. Звезды советуют не слушать незнакомцев и не поддаваться на провокационные или акционные предложения.

Близнецы

Хороший, положительный день. Скорее всего, вы удачно завершите давно начатое важное дело и наконец-то сможете расслабиться.

Рак

Сумбурный день. На вас может навалиться очень много дел. Не хватайтесь за все одновременно. Если появится необходимость, обратитесь за помощью.

Лев

Вы, конечно же, можете много планировать, однако не факт, что все случится так, как вы себе это придумали. Будьте готовы к форс-мажорным ситуациям. В конечном итоге, если все сделать правильно, можно решить любой вопрос.

Дева

Благоприятный день для коммерческих операций, учебы, оформления и подписания документов. Возможно, появится шанс изменить страну или город жительства. Подумайте, может, стоит согласиться?

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Весы

Вы полны надежд и положительно настроены. Однако вам стоит быть более осторожными: ваша доверчивость может сыграть с вами злую шутку.

Скорпион

Сегодня лучше отложить важные дела и заняться решением бытовых вопросов. Поверьте, их накопилось много. Если вам нужна помощь — обращайтесь к друзьям или родственникам. Не стоит все тащить в одиночку.

Стрелец

У вас могут появиться небольшие финансовые сложности. Поэтому звезды не рекомендуют совершать дорогостоящие покупки или давать деньги в долг.

Козерог

День перемен. Как полагают звезды, вы развернёте совместную работу с партнером, успехами которого давно восхищались. Дерзайте!

Водолей

Ваши желания постоянно меняются. Из-за этого второй половинке сложно понять, что же на самом деле вам нужно. Остановитесь и определитесь с тем, чего сейчас вы ждете от жизни.

Рыбы

У вас очень много лишней энергии. Направьте ее в правильное русло: займитесь благотворительностью, начните изучать иностранный язык. В мире так много интересного. Хватит грустить.

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