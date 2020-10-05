«Доктор Хаус»: что произойдет в 23―30 сериях 3 сезона (анонс)

С понедельника по четверг в 23:00 на телеканале СТБ выйдут 23―30 серии третьего сезона фильма «Доктор Хаус». Главный герой ― гениальный диагност, обладающий сильной и неуживчивой натурой, часто нарушающий общепринятые нормы и отстаивающий свои принципы лечения. Хаус возглавляет диагностическое отделение в учебной больнице. Из-за некоторых особенностей характера его нельзя назвать любимцем пациентов и коллег — он замкнут, резок и циничен, склонен к мизантропии и бунтарству, но при этом он профи. Что же произойдет в 23―30 сериях 3-го сезона фильма «Доктор Хаус»?

Натан Харрисон, 16-летний шахматный гений, выиграв партию, неожиданно избивает своего соперника. Отвратительный характер пациента заставляет команду Хауса предположить, что болезнь влияет на его психику. Форман подозревает Хауса в попытке сорвать собеседование на новую работу.

На обследование к доктору Хаусу приезжает семейная пара с Кубы. Женщина тяжело больна, но все результаты ее анализов и заключения врачей утонули во время кораблекрушения.

В ролях: Хью Лори, Лиза Эделстайн, Омар Эппс, Роберт Шон Леонард, Дженнифер Моррисон, Джесси Спенсер, Боббин Бергстром, Питер Джейкобсон, Оливия Уайлд и др.

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