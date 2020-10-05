Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Доктор Хаус»: что произойдет в 23―30 сериях 3 сезона (анонс)

05.10.2020

С понедельника по четверг в 23:00 на телеканале СТБ выйдут 23―30 серии третьего сезона фильма «Доктор Хаус». Главный герой ― гениальный диагност, обладающий сильной и неуживчивой натурой, часто нарушающий общепринятые нормы и отстаивающий свои принципы лечения. Хаус возглавляет диагностическое отделение в учебной больнице. Из-за некоторых особенностей характера его нельзя назвать любимцем пациентов и коллег — он замкнут, резок и циничен, склонен к мизантропии и бунтарству, но при этом он профи. Что же произойдет в 23―30 сериях 3-го сезона фильма «Доктор Хаус»

Натан Харрисон, 16-летний шахматный гений, выиграв партию, неожиданно избивает своего соперника. Отвратительный характер пациента заставляет команду Хауса предположить, что болезнь влияет на его психику. Форман подозревает Хауса в попытке сорвать собеседование на новую работу.

На обследование к доктору Хаусу приезжает семейная пара с Кубы. Женщина тяжело больна, но все результаты ее анализов и заключения врачей утонули во время кораблекрушения. 

В ролях: Хью Лори, Лиза Эделстайн, Омар Эппс, Роберт Шон Леонард, Дженнифер Моррисон, Джесси Спенсер, Боббин Бергстром, Питер Джейкобсон, Оливия Уайлд и др.

Больше по теме: Мой мужчина, моя женщина: когда премьера нового сериала

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить