Алекса Антонова: Я уже знала, что этот выпуск ― мой последний

В пятом выпуске 10 сезона «МастерШеф» проект покинула яркая и неординарная участница Алекса Антонова. По образованию Алекса ― архитектор, но сейчас работает в двух IT-компаниях. Пять лет работала аниматором с детьми, потому что ей это очень нравится. Мечтает открыть место, в котором будут собираться люди по интересам. Читайте интервью с Алексой Антоновой прямо сейчас!

Расскажите, пожалуйста, что говорили родные, когда впервые увидели вас на телеэкране?

Когда мои родные и близкие увидели меня по телевизору, то они сказали мне, что это и есть настоящая я. Это очень здорово, потому что «МастерШеф» удалось показать классные моменты, одну из частей меня. Духовную, легкую, не привязанную к структурированию, но честную.

Расскажите об эмоциях от последнего эфира «МастерШеф», о работе с Монатиком и о том, что вы чувствовали, когда покидали проект.

Последний эфир для меня был невероятно интересным, потому что это был эфир с Монатиком, которого я считаю эпицентром энергии, возможностей и откровений. Мне очень нравится этот артист, он достигал всего этого сам, несмотря ни на что! Я им очень восхищаюсь и думаю, что он – невероятный человек! Поэтому работать мне с ним было одно удовольствие! Эта нескончаемая энергия, которая бурлит в нем, — просто то, что наполняет! С ним мне было очень весело и интересно работать. Я уже знала на тот момент, что это мой последний выпуск. И даже говорила об этом ребятам. У меня было какое-то внутреннее предчувствие. Но все равно я полностью отдавалась процессу и знала, что если возьму капитанство, то выйду из игры. Так и получилось…

С кем из участников общаетесь после шоу? Кто вас вдохновлял?

Я общаюсь с Наташей, которая была на кастинге. Это человек соул-мейд, моя родная душа, которую я встретила случайно. И сразу после окончания моего участия я поехала к ней на неделю в гости. Это человек, который меня принял, который оказался моей семьей… Общаюсь также немножко с Ирой Раковчен, Мариной Шмалько. С последней мы скоро вместе идем в театр. С ней у нас есть общие интересы. Еще я обожаю Алексея Жидких и Яну Балог.

Как думаете, чего именно вам не хватило для того, чтобы пройти дальше?

По факту, если бы я выбрала другого человека, с кем нужно было соревноваться в черных фартуках, то возможно, все было бы не так. Но все получилось так, как нужно. Я считаю, что те люди, которые остались на шоу, они и должны были пройти дальше. И это очень здорово! Я ни о чем сейчас не жалею!

Что вы можете пожелать людям, которые собираются принять участие в проекте «МастерШеф»?

Ответственности и понимания о точке, в которой они находятся, и точке, в которую они хотят прийти. Это две разные точки, и они должны их обозначить сейчас, а не потом! Точка, где я находилась в начале, — это Алекса Антонова, которая занималась йогой и делала некоторые проекты, связанные со съемками. Хочу прийти в точку ― стать победителем этого проекта. Тогда все равносильно, и это большой труд! Можно воспринимать это как игру, что-то необычное, что происходит в твоей жизни, а можно это воспринимать как ступеньки ― шаг к твоей мечте и осуществление её! Тогда ты точно понимаешь, куда идешь!

Какой момент на шоу был для вас особенно эмоциональным?

Одним из очень эмоциональных моментов был миг, когда я попала в двадцатку и не знала, радоваться мне или расстраиваться. Потому что я попала в проект, но не попала девочка, с которой я подружилась (Наташа Полтава). Мы с Алексеем Жидких и Наташей сидели по вечерам и обсуждали философию, теорию заговоров мира и всего остального. Это было очень увлекательно и интересно, и я понимала, что таких вечеров мне будет очень сильно не хватать. В ту ночь, когда мы попрощались с Наташей, ко мне переехала Яна Балог. И когда у Яны был день рождения, я подарила ей удивительную подвеску. Она мне досталась от одной путешественницы, которая посетила очень много стран. Поэтому у Яны будет еще очень много сказочных и удивительных жизненных полетов!

Какие цели вы ставите перед собой на предстоящие несколько лет?

Я бы могла показать карты, которые я расписала для себя. Там мои планы на год, на 5 и 10 лет. Это мои ритуалы, которые я делала сама. Чтобы ответить на этот вопрос, я должна понимать, к какой сфере он относится: к духовной, материальной, сфере здоровья или отношений… Это все очень разные сферы, и в каждой из них есть рост, которого я планирую достигнуть за ближайшие пару лет. Если говорить о жизни в целом, то я хочу сделать проект, который будет объединять по всему миру, и он будет о развитии всех сфер жизни за две недели. Это будет лагерь для взрослых, которые балансируют между разными сферами, помогая людям пройти к истинным нам через физические, духовные, астральные, финансовые блага.

И если откроются границы, возможно, это будет лагерь на Шри-Ланке, где мы сможем вместе проводить время на серфе, заниматься йогой, встречать рассветы, закаты, ездить куда-то, развиваться. Из ближайшего ― это запуск чая для психотипов. Это чаи, которые подбираются лично под каждого человека. Он проходит тест на тип личности и получает чай, который будет помогать ему быть целостным.

Еще я очень хочу завести собаку. Я недавно стала догситтером и теперь беру к себе собак на передержку. Но только иногда, когда у меня есть такая возможность. Также я хочу открыть заведение, в котором люди будут обмениваться мыслями и результатами по поводу здорового питания, по поводу мышления, здравого отношения к миру. Потому что я считаю, что все проблемы в этом мире ― от отсутствия здравых коммуникаций между людьми. А это суперважно! Также в скором времени я запускаю свой йога-курс. Он не только о практиках, но и о психологии, любви к себе. У меня много планов на жизнь, и все они просто сумасшедшие!

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