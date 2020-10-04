Что приготовила новая неделя каждому знаку зодиака? Кому грозят финансовые траты? А кому пора взяться за спорт и здоровый образ жизни? Подробнее читайте в гороскопе на неделю с 5 по 11 октября 2020 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Повседневная жизнь Овнов будет протекать гладко. Для вас сейчас особенно важна стабильность. Одинокие представители знака очень довольны своей независимостью и теперь предпочитают встречаться с друзьями, а не активно искать партнера. А вот работа потребует от вас больше внимания и терпения.

Телец

Тельцам будет легко обеспечить график в своей работе. На этой неделе вы надежны, как никогда. Более того, звезды говорят, что вы стали разумно распоряжаться своими деньгами, обращаете внимание на выгодные цены и предложения. Поэтому ждите финансовую прибыль, ведь вам удалось открыть новый поток денежных средств.

Близнецы

Ваш уровень энергии довольно умеренный. Легкие тренировки и полезная еда на этой неделе лучше, чем диета и голод. Звезды готовы вас поддержать в любых решениях, связанных с расслаблением, уходом и благополучием. Готовьтесь к отдыху, иначе рискуете остаться изможденным и в стрессе.

Рак

На этой неделе Раки будут слишком мотивированы. В настоящий момент вам не очень нравится работать в команде, которая сформировалась. Но потерпите, постарайтесь пойти на компромисс. Терять это место нельзя! Также вы слишком легкомысленно относитесь к финансам. Поэкономнее, Раки.

Лев

Одинокие Львы находятся в очень мечтательной фазе. Вы так часто думаете о любви, что не обращаете внимания на другие заботы. Звезды рекомендуют внимательнее смотреть на ситуацию на работе. Там многое идет не по плану. Если не хотите получить выговор и остаться на этой неделе без прибыли, то скорее беритесь за выполнение тех задач, которые уже «горят».

Дева

На этой неделе Девы будут красноречивы и уверены в переговорах. Знайте, что это отличное время для подписания контрактов, совершения выгодных покупок. Финансовая сфера склонна к улучшению. Подумайте, как взять максимум из сложившейся ситуации.

Весы

Весы, все будет действительно хорошо: тело и душа в гармонии. Попробуйте заняться на этой неделе йогой, медитацией или тренировками, чтобы поддерживать баланс в работе и личной жизни. Гармония внутри вас создаст гармонию во внешней среде.

Скорпион

На этой неделе одиноким Скорпионам будет легко заинтересовать новых поклонников. Они привлекательны и легко идут на контакт. А вот Скорпионам в паре потребуются силы и мудрость. Неделя обещает быть напряженной. Но если вы научитесь вовремя промолчать и не провоцировать конфликт, то проблем быть не должно.

Стрелец

Вы любите участвовать в переговорах и показывать начальнику, что на вас можно положиться. Вас не напугает даже много работы и сверхурочные. Вы очень осторожно прощаетесь со своими деньгами и не покупаете ничего, что вам действительно не нужно. Молодцы! Эта неделя будет прибыльной. Считайте, что вселенная поощряет вас за разумные траты и трудоголизм.

Козерог

У Козерогов крепкие нервы и хорошее настроение. Однако, когда дело касается спорта и здоровья, то вам не хватает мотивации. Вам нужно больше отдыха и творческих занятий в свободное время, а не тяжелая нагрузка. Звезды говорят, что вы хотите привести тело в порядок. Более того, вам важно поправить здоровье. Обратитесь к грамотному специалисту, который поможет в этом.

Водолей

Повседневная жизнь идет своим чередом. Одинокие Водолеи открыты для новых контактов. Но звезды рекомендуют внимательно посмотреть, смогут ли их партнеры сдержать то, что обещают. В работе вы вымотались и хотите отдыха. Но на этой неделе не выйдет. Поэтому набирайтесь сил, вдохновения ― и за работу!

Рыбы

На этой неделе Рыбы берутся за дела, блестяще организуют встречи и проводят переговоры. Важно понимать, что эта неделя опасна в финансовой сфере. Могут возникнуть непредвиденные траты. Но вы сможете удержать свое стабильное эмоциональное состояние. Помогать в этом будет вторая половина, поэтому берегите ее.

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