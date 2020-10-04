Гороскоп на 5 октября 2020 года от экстрасенсов СТБ
Что приготовил этот день? На что обратить внимание и где сконцентрироваться? Ответ найдете в астрологическом прогнозе. Читайте подробный гороскоп на 5 октября 2020 года от экстрасенсов СТБ.
Овен
Сегодня будет спокойный день. Давно у вас такого не было, правда? Наслаждайтесь! К вечеру появится даже свободное время для себя любимого!
Телец
Боритесь за справедливость, ведь вы способны добиться правды любой ценой. Чувство достоинства следует отстоять и дать понять, что вас обижать нельзя.
Близнецы
Близнецы чувствуют усталость. Это легко можно восполнить, посмотрев любимое кино, приготовив вкусный ужин и поговорив по душам. Дерзайте!
Рак
Раки, не рубите с плеча. После всего услышанного хочется оборвать любые связи. Но поверьте, завтра утром посмотрите на ситуацию с другой стороны. Лучше повремените с принятием любых решений.
Лев
Умерьте свой пыл, это сложно, но возможно. Хочется многое сказать, а может, даже доказать. Однако сегодня вас не услышат. Поэтому берегите нервы.
Дева
Попробуйте зарядить себя положительными эмоциями. Накануне важных жизненных перемен вы чувствуете страх. Это вполне объяснимо. Чтобы его избежать, приготовьтесь к новому.
Весы
Сейчас не время поддаваться своим эмоциям. Наоборот, будьте хладнокровны и непоколебимы. Чувствуете, что нужно поставить оппонента на место? Ставьте!
Скорпион
Скорпионам дается редкий шанс изменить жизнь к лучшему. Поэтому используйте все возможности по максимуму. Сегодня прислушивайтесь только к себе!
Стрелец
Стрельцам пока не стоит браться за новые дела, ничего хорошего из этого не получится. Отложите все на завтра! А сегодня отдохните как следует!
Козерог
Иногда, чтобы стать счастливым, нужно выйти из зоны своего комфорта. Об этом Козероги даже не задумывались. А пора бы.
Водолей
У Водолеев вероятны резкие перемены в карьере. Берите ситуацию под контроль. Это ваш шанс стать богаче в разы!
Рыбы
Рыбы знают, что они справятся с любыми испытаниями судьбы. Такой настрой нравится вселенной, поэтому она делает вас еще сильнее и устойчивее к проблемам.