Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Гороскоп на 5 октября 2020 года от экстрасенсов СТБ

04.10.2020

Что приготовил этот день? На что обратить внимание и где сконцентрироваться? Ответ найдете в астрологическом прогнозе. Читайте подробный гороскоп на 5 октября 2020 года от экстрасенсов СТБ. 

Овен

Сегодня будет спокойный день. Давно у вас такого не было, правда? Наслаждайтесь! К вечеру появится даже свободное время для себя любимого!

Телец

Боритесь за справедливость, ведь вы способны добиться правды любой ценой. Чувство достоинства следует отстоять и дать понять, что вас обижать нельзя.

Близнецы

Близнецы чувствуют усталость. Это легко можно восполнить, посмотрев любимое кино, приготовив вкусный ужин и поговорив по душам. Дерзайте! 

Рак

Раки, не рубите с плеча. После всего услышанного хочется оборвать любые связи. Но поверьте, завтра утром посмотрите на ситуацию с другой стороны. Лучше повремените с принятием любых решений. 

Лев

Умерьте свой пыл, это сложно, но возможно. Хочется многое сказать, а может, даже доказать. Однако сегодня вас не услышат. Поэтому берегите нервы. 

Дева

Попробуйте зарядить себя положительными эмоциями. Накануне важных жизненных перемен вы чувствуете страх. Это вполне объяснимо. Чтобы его избежать, приготовьтесь к новому.  

Весы

Сейчас не время поддаваться своим эмоциям. Наоборот, будьте хладнокровны и непоколебимы. Чувствуете, что нужно поставить оппонента на место? Ставьте! 

Скорпион

Скорпионам дается редкий шанс изменить жизнь к лучшему. Поэтому используйте все возможности по максимуму. Сегодня прислушивайтесь только к себе!

Стрелец

Стрельцам пока не стоит браться за новые дела, ничего хорошего из этого не получится. Отложите все на завтра! А сегодня отдохните как следует! 

Козерог

Иногда, чтобы стать счастливым, нужно выйти из зоны своего комфорта. Об этом Козероги даже не задумывались. А пора бы.

Водолей

У Водолеев вероятны резкие перемены в карьере. Берите ситуацию под контроль. Это ваш шанс стать богаче в разы!

Рыбы

Рыбы знают, что они справятся с любыми испытаниями судьбы. Такой настрой нравится вселенной, поэтому она делает вас еще сильнее и устойчивее к проблемам. 

Читайте нас также в Viber и Telegram

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить