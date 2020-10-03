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Кто покинул «МастерШеф»-10 в 5 выпуске от 26.09.2020

03.10.2020

С первых минут в 5 выпуске «МастерШеф»-10 царила напряженная атмосфера. Некоторые интересные конкурсы довели до слез претендентов на главный приз проекта. Узнайте, кто покинул «МастерШеф»-10 в 5 выпуске, уже сейчас.

На битве черных перед участниками стояло задание приготовить классическое итальянское блюдо — равиоли, но с разными начинками. Кроме того, равиоли должны были отличаться по цветам! Однако то, что шокировало аматоров, — рабочая поверхность, на которой им пришлось готовить! Кулинары были вынуждены придерживать стол и на коленях нарезать все ингредиенты! На приготовление равиоли выделили один час.

В итоге, худшие блюда на битве черных приготовили Мирра и Алекса. Однако блюдо первой было сложнее и интереснее по вкусовым качествам. Поэтому в 5 выпуске шоу «МастерШеф»-10 покинула Алекса Антонова.

Дальше будет еще жарче! Не пропустите 6 выпуск «МастерШеф»-10 10 октября в 19:00 на телеканале СТБ!

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