Для кого воскресенье приготовило приятные известия? А кому нужно оградиться от негативных новостей? Больше читайте в гороскопе на 4 октября 2020 года для всех знаков зодиака от экстрасенсов СТБ.

Овен

Переутомление вас почти догнало, освободите себя от всех дел. Вы рискуете своим здоровьем и нервной системой.

Телец

Рано или поздно все становится на свои места. Слышали про эффект бумеранга? Так вот, не собирайтесь мстить. Это вам не поможет. Просто обидчикам все вернется вдвойне.

Близнецы

Отвлекитесь от серых будней, заняв свой разум увлекательным кино. Важно, чтобы вы в воскресенье набрались положительной энергией, силами. А утром следующего дня проснулись новым человеком.

Рак

Раки, приступайте к воплощению своих идей. Можно сказать, что вас посетила муза. Не потеряйте ее. Творчество — сегодня ваш лучший друг.

Лев

Вашей добротой кто-то нагло пользуется. Уберите недоброжелателей подальше и живите с легкой душой. А разоблачите вы их после обеда.

Дева

Девы привыкли молчать о своих чувствах. Но знайте, что молчанием вы не оберегаете важного человека, а только отдаляете от себя.

Весы

Весы, остерегайтесь советов от чужих людей. Такие рекомендации явно ничего хорошего не принесут в вашу жизни. Действуйте только самостоятельно и так, как считаете нужным.

Скорпион

Скорпионам нужны эмоции. Вы потухли. И это нормально, ведь наступила осень. Но чтобы вернуть настроение в жизнь, можно просто купить яркую вещицу.

Стрелец

Ваш иммунитет очень ослаблен и требует максимально трепетного отношения. Берегите себя, оставайтесь по возможности дома!

Козерог

Козерогам не хватает смелости. С годами вы становитесь более размеренными и спокойными. Но порой ваше спокойствие напоминает занудство. С этим нужно что-то делать. Двигайтесь, развивайтесь!

Водолей

Вы столкнетесь с контрастами. Утро будет хмурым и совсем неприветливым, а вот вечер порадует прекрасными известиями.

Рыбы

Рыбам пора подумать о своем будущем. Более того, стать серьезнее. Рядом с вами прекрасный человек, посвятите его в свои планы. Поговорите о перспективах.

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