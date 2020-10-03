5 выпуск «МастерШеф»-10: неужели команда Монатика накормила майонезом Настю Каменских?

Сегодня в эфире телеканала СТБ зрители насладились просмотром пятого выпуска 10 сезона кулинарного шоу «МастерШеф». На прошлой неделе участники проекта готовили блюда, которые довели Эктора до истерики. Но что они приготовили, чтобы поразить звездных гостей проекта ― Дмитрия Монатика и Настю Каменских? Подробности ― далее в материале.

Первый конкурс начался с отбора капитанов. Участники, поняв обязанности капитанства и подводные камни этого выбора, не хотели идти на этот отважный шаг. Однако смелыми в этом конкурсе оказались девушки ― Мирра Борисова, Ирина Маленко и Ирина Раковчен соревновались в капитанстве с одним-единственным мужчиной ― Дмитрием Балитой.

Однако на этот раз капитаны не могли набирать участников в свои команды. По правилам конкурса, любители сами должны были выбрать своих капитанов! Судьи приготовили особый конкурс: за тридцать минут без подсказок участников капитанам нужно было приготовить особое блюдо ― собственную интерпретацию современной украинской кухни. Пробовали и оценивали блюда сами любители: они выбирали того капитана, чьё блюдо было приготовлено ​​лучше всех.

Судьи были шокированы выбором конкурсантов! Дмитрий Балита и Мирра Борисова приготовили не очень вкусные украинские блюда, остались без единого повара и боролись в конкурсе самостоятельно! У них были интересные задумки, но реализация блюд ― плохая. Поэтому именно они получили черные фартуки уже после первого конкурса.

Второй день на «МастерШеф»-10 прошел тоже интересно. Участники разделились на две команды. Капитаном красной стала Ира Раковчен, ведь она выиграла в первом конкурсе, а синей ― Алекса. Задача команд была спрятана в двух холодильниках. Содержимое этих холодильников ― все те продукты, которые есть в ежедневном рационе звездных гостей. Рыба, специи, шоколад и разнообразные соусы ― продукты, которые просто обожает артист и хитмейкер современной украинской музыки Дмитрий Монатик! А вот мясо, гречку и овощи любит непревзойдённая певица Настя Каменских!

Звездные гости сегодня работали на одной кухне вместе… с участниками «МастерШеф»-10! Команда красных готовила блюда из продуктов Насти Каменских, а синие ― из продуктов Монатика. Задача любителей ― за 1,5 часа приготовить по три блюда ресторанного уровня. Участники не на шутку обрадовались возможности поработать со своими кумирами!

В итоге обе команды хорошо справились со своими задачами. Однако со счётом 3:2 победила команда Насти Каменских! Команда синих после конкурса осталась на голосование за худшего участника. В результате в черных фартуках сегодня остались Алекса и Маша.

На битве черных стояло задание приготовить классическое итальянское блюдо ― равиоли, но с разными начинками. К тому же равиоли должны были отличаться по цветам! Однако то, что шокировало участников, ― рабочая поверхность, на которой им пришлось готовить! Любители были вынуждены придерживать стол и на коленях нарезать все ингредиенты! На приготовление равиоли участникам выделили один час.

В итоге, худшие блюда на битве черных приготовили Мирра и Алекса. Однако блюдо первой было сложнее и интереснее по вкусовым качествам. Поэтому в 5 выпуске шоу «МастерШеф»-10 проект покинула Алекса Антонова.

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