Сегодня, 2 октября, в 11:20 состоится показ 13―16 серий 2 сезона сериала «Слепая». Главная героиня проекта, основанного на реальных историях, ― слепая провидица бабушка Люба ― продолжает делиться своей мудростью с теми, кто в ней нуждается. К ясновидящей обратятся герои, которые не могут объяснить серию странных совпадений в своей жизни. Ответы на вопросы знает лишь бабушка Люба. Что же будет в 13―16 сериях проекта «Слепая»? Читайте прямо сейчас!

Диана развелась с возлюбленным Анатолием несколько недель назад. Чтобы узнать о бывшем муже хоть что-то, женщина вызвала друга Анатолия ― Андрея, который работал в фирме «Мастер на все руки». Неожиданно для обоих у Дианы с Андреем начался бурный роман. Женщина очень испугалась, когда увидела видение, будто Андрей лежит в гробу. Кто и о чем предупреждал Диану? Как изменилась её жизнь после совета бабы Любы?

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Елена и Александр два месяца назад стали молодыми родителями. Но вскоре после этого счастливого события женщина начала замечать холодность мужа к ней и к их дочери. Однажды Елена решила сделать семейное фото. Она сильно удивилась, когда увидела, что изображение мужа не проявилось на одной фотографии. Что это значит? Связана ли непонятная холодность Александра с мистикой вокруг семейного фото? Есть ли шанс у этой семьи на счастливое будущее?

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Ирина полгода назад похоронила мать, но до сих пор слышит ее голос. Недавно мама с того света умудрилась побить вора, и тот похищенное кольцо дочери. Драгоценность покойная завещала подруге. Но дочь не выполнила волю матери и оставила украшение себе. Теперь с девушкой постоянно происходит что-то немыслимое. Ирина чувствует, что теряет здравый смысл. И обращается за помощью к слепой провидице. Сможет ли баба Люба разгадать проклятие, а Ирина ― распрощаться с маминым ценным кольцом? Почему родная мать так обделила дочь?

Video: «Слепая»: анонс 13―16 серий 2 сезона Сегодня, 2 октября, в 11:20 состоится показ 13―16 серий 2 сезона сериала Слепая

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