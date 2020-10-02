Обдумываете важное решение? Хотите узнать подробнее, что приготовил этот день? Тогда читайте подробный астрологический прогноз на 3 октября 2020 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Проявите заботу о своем любимом человеке. Отвлекитесь от работы, хлопот. Жизнь не состоит лишь из зарабатывания денег. В ней должны быть и моменты счастья.

Телец

Тельцы что-то задумали. Стали на новый жизненный путь. В целом, это хорошая идея. Но подумайте еще несколько раз: вы правда хотите идти в данном направлении? Звезды сулят кардинальные перемены. Главное, чтобы вы были к ним готовы.

Близнецы

У Близнецов сформировалось негативное восприятие всего происходящего. Связано это с тем, что последнее время вас настигла череда проблем. Не волнуйтесь, они уже позади.

Рак

Попросите помощи у друзей, они с радостью протянут вам руку. Вы стесняетесь, хотя это зря. Порой нужно обратиться, чтобы все сложилось общими усилиями в лучшем виде.

Лев

Львам нужно успокоиться. Сейчас не время принимать серьезные решения. Отложите переговоры, сделки, покупки на завтра, как минимум.

Дева

Девам нужна мотивация. Вы стали терять вкус жизни. Кажется, что ничем вас не удивить. Но это не так. Поговорите с близким для вас человеком. Сегодня затронутся интересные темы.

Весы

Весы привыкли винить во всех бедах себя. Вы делаете это абсолютно зря, ведь есть ситуации, где вы бессильны.

Скорпион

Роль эгоиста вам не идет. Хватит заниматься постоянным самолюбованием и отстаиванием своих интересов. Будьте добрее к родным и близким. Они точно этого заслужили.

Стрелец

Стрельцам нужно прислушаться к сердцу и его зову. Сегодня ваша интуиция обострена. Делайте так, как чувствуете.

Козерог

Подумайте над своими заботами. Неужели это единственное, о чем стоит беспокоиться. Вы явно не замечаете проблему, либо не хотите ее замечать.

Водолей

Будьте более активными. Не живите в режиме лени. Теряете самые прекрасные часы и свое драгоценное время.

Рыбы

Поберегите свои нервы, они вам еще пригодятся для решения более сложных ситуаций.

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