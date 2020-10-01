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Выходные в октябре 2020 года: будут ли дополнительные выходные

01.10.2020

Сколько будет выходных дней в октябре 2020 года в Украине? В этом месяце нас ждет один дополнительный выходной ― 14 октября. Но подарит ли октябрь нам долгожданный отдых? Читайте в нашем материале, сколько украинцы будут отдыхать в октябре. 

праздники

Второй месяц осени подарит украинцам один дополнительный выходной. 14 октября в нашей стране отмечают День защитника Украины. Этот праздник совпадает с еще несколькими памятными датами: Покровой пресвятой Богородицы и Днем украинского казачества.

Больше по теме: Церковные праздники в октябре 2020: календарь православных праздников

Выходные в октябре 2020 года

Общее количество календарных дней ‒ 31 

Рабочие дни ‒ 21

Выходные дни ‒ 10

Предпраздничные (сокращенные на 1 час) 13 октября 

Государственные праздники День защитника Украины 14 октября. 

Среди неофициальных праздников, которые отмечаются в октябре:

  • Всемирный день улыбки — 2 октября
  • Всемирный день яйца — 9 октября
  • День галстука — 18 октября

Также стоит обратить внимание на то, что в последнее воскресенье месяца (25 октября) состоится переход на зимнее время. 

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