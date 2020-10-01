Уже завтра, 2 октября, в 19:00 состоится премьера сериала «Солнечные дни». В нем главная героиня Светлана уверенно шагает к своей мечте стать актрисой и покорить большую сцену. Но замужество и рождение ребенка резко меняют её планы. А уже через некоторое время муж оставляет ее с маленькой дочкой на руках. Что ещё произойдет в 1―4 сериях фильма «Солнечные дни»? Читайте прямо сейчас!
Светлана живет не своей жизнью и занимается не тем, чем одарил ее Бог. Она всегда мечтала быть артисткой, имеет яркий актерский талант, но работает риелтором и продает квартиры, чтобы заработать деньги для семьи. Мужчина, которого она встречает, ― списанный отчаявшийся актер Артем Бовенко. Но именно он вдохновляет ее на невероятный шаг ― заниматься тем, чем она всегда мечтала.
Video: «Солнечные дни»: анонс 1―4 серий
Уже завтра, 2 октября, в 19:00 состоится премьера сериала Солнечные дни
Режиссер-постановщик: Алексей Морозов
Video: «Солнечные дни»: анонс 1―4 серий
Уже завтра, 2 октября, в 19:00 состоится премьера сериала Солнечные дни
В главных ролях: Алексей Морозов, Анна Арефьева, Денис Мартынов, Ольга Морозова, Сергей Дзялик.
Video: «Солнечные дни»: анонс 1―4 серий
Уже завтра, 2 октября, в 19:00 состоится премьера сериала Солнечные дни