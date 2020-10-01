Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Мой мужчина, моя женщина»: топ-5 фактов о новом сериале

01.10.2020

Совсем скоро на телеканале СТБ состоится премьера остросюжетной мелодрамы «Мой мужчина, моя женщина» от IVORY films. Её показ запланирован уже в октябре. Читайте топ-5 фактов о новом сериале «Мой мужчина, моя женщина» прямо сейчас!

  1. Остросюжетная история. По вине Павла сгорает дом его клиента Сергея, сам он серьезно травмируется. Чтобы оплатить долг и спасти мужа от тюремного срока, Вера становится суррогатной матерью для бездетных Олега и Татьяны. Родив и с болью в душе отдав ребенка, она узнает, что Татьяна умерла. Олег умоляет Веру стать для дочки няней и на время переехать к нему.
  2. Лучшие актеры. Главные роли в сериале «Мой мужчина, моя женщина» сыграли: Павел Вишняков, Дарья Егоркина, Прохор Дубравин, Олеся Власова, Людмила Загорская, Ксения Мишина, Павел Сова, Оксана Жданова, Екатерина Гулякова, Игорь Петрусенко.
  3. Экшн и каскадеры. Сериал также «зацепит» и мужчин. Как прокомментировал режиссер-постановщик Сергей Толкушкин: «У нас будут масштабные экшны. Так что, надеемся, зрителю не придется скучать».  
  4. Ксения Мишина. Одну из главных ролей в сериале «Мой мужчина, моя женщина» сыграла непревзойденная актриса Ксения Мишина! За звездой «Крепостной» этой осенью можно будет наблюдать не только в сериалах и фильмах, но и в новом романтическом реалити «Холостячка». 
  5.  Известный режиссер-постановщик. Над сериалом «Мой мужчина, моя женщина» работал талантливый режиссер Сергей Толкушкин. В его арсенале такие работы как: «Самый лучший муж», «Девушка с персиками» и «Школа». 

Больше по теме: Мой мужчина, моя женщина: когда премьера нового сериала

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить