Что приготовил знакам зодиака этот день? Как его правильно начать? Узнайте больше в астрологическом прогнозе на 2 октября 2020 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Вам срочно нужно заняться восстановлением своего здоровья. Меньше работы и больше заботы о себе любимом. Прислушайтесь к самочувствию. Организм просит внимания.

Телец

Попробуйте начать день немножечко по-другому. Это откроет новый поток энергии. Вы сможете посмотреть на все происходящее под другим углом.

Близнецы

Близнецы, ваш дом должен вдохновлять. Добавьте в него яркие нотки. Для этого не обязательно делать ремонт. Просто новые подушки на диван, скатерть на кухню или декорации на полках.

Рак

Раки совсем забыли о родных. Вы погрязли в своих делах и заботах. Так нельзя. Они живые люди и поэтому тоже заслуживают на внимание и поддержку. А Раки привыкли только получать, но взамен ничего не отдают.

Лев

Львы ищут ярких впечатлений. Но в этот день звезды строго рекомендуют оставаться дома. Никаких лишних гостей, гулянок, парков. Насладитесь домашним уютом. Поберегите здоровье.

Дева

Поделитесь со своим партнером всем, что так долго мучило душу. Помните, что вы такой же человек. И к вам так же нужно идти навстречу, помогать, слушать и слышать. Безусловно, вы многое делаете для второй половины. Но это должно быть взаимно.

Весы

Вы очень зациклены на материальном аспекте. Да, это немаловажно, но лучше сосредоточьтесь на личной жизни. Что-то у Весов назревает: либо ссора, либо расставание. Но сегодня еще не поздно все изменить и спасти.

Скорпион

Вы находитесь в поиске новых возможностей, и скоро это само придет в вашу жизнь. Откройтесь эмоционально этому. Уберите всю раздражительность, злость. Новое притягивается к добрым и щедрым людям.

Стрелец

Знаете, что успокоит ваши нервы и даст хороший толчок в жизни? Удивитесь, но это ваши родители. Когда вы последний раз говорили по душам? Смело отправляйтесь в гости, садитесь за стол и болтайте. Это невероятно вдохновит вас.

Козерог

Козероги, больше романтики и смелых поступков! Стали совсем сухарем. Однако еще не поздно вернуть страсть и яркие свидания. Сделайте первый шаг. Организуйте классный вечер самостоятельно.

Водолей

Водолеи, классный и спокойный день вам гарантирован. Просто радуйтесь осени, семье, работе. Благодарите вселенную, и она даст вам еще больше!

Рыбы

Хватит быть настолько правильными. Более того, пора научиться кому-то отказывать. Вы слишком великодушны, чем пользуются недоброжелатели.

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