Что приготовил октябрь 2020 года всем знакам зодиака в финансовой сфере? Кого ждут прибыль и успех? А кому стоит поэкономить? Читайте финансовый астрологический прогноз на октябрь 2020 года от экстрасенсов СТБ.

Финансовый гороскоп на октябрь 2020 — Овен

Овнам необходим в этом месяце рядом человек, который поможет проанализировать все затраты. Грамотный подход к финансам позволит существенно повысить прибыль, а ваш труд и способности будут пользоваться большим спросом. Главное, в начале месяца придержите зарплату при себе. Не спускайте ни копейки на ненужные вещи.

Финансовый гороскоп на октябрь 2020 — Телец

Этот знак зодиака грозится в октябре получить немалую прибыль. А все потому, что активно взялся за несколько дел одновременно. Но поговорка о двух зайцах не про вас. Вы активно боретесь за свое благополучное материальное положение. Это похвально.

Финансовый гороскоп на октябрь 2020 — Близнецы

Сейчас Близнецы на грани больших растрат. Видимо, вы задумали грандиозную покупку. Обдумайте несколько раз, хватит ли вам тех средств, что останутся, на дальнейшую жизнь. Обязательно сохраните финансы на крайний случай.

Финансовый гороскоп на октябрь 2020 — Рак

Ракам стоит помнить, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке! Не ведитесь на легкие деньги. Хватит жалеть себя и думать, что есть лазейки, о которых никто еще не знает. За каждую копейку придется хорошо поработать. Поэтому набирайтесь сил и приступайте к честному заработку.

Финансовый гороскоп на октябрь 2020 — Лев

Тщательно обдумывайте свои расходы. В начале октября рассчитывайте только на собственные силы. Также не стесняйтесь отказать в финансовой помощи, если у вас действительно нет возможности. Настоящие друзья точно поймут и не обидятся.

Финансовый гороскоп на октябрь 2020 — Дева

Девы накопили какую-то сумму, а теперь не знают, на что ее потратить. Однако звезды строго рекомендуют придержать финансы при себе. Не спешите спускать крупную сумму. Подождите до следующего месяца. Тогда вы сможете совершить выгодную и необходимую покупку, о которой не пожалеете.

Финансовый гороскоп на октябрь 2020 — Весы

Ваш заработок стал не совсем вас удовлетворять. Но помните, что со следующего месяца ваш доход стабилизируется. Чтобы не почувствовать недостаток средств, постарайтесь быть поэкономнее в начале октября. Откажитесь от незапланированных покупок и лишних походов по дорогим ресторанам.

Финансовый гороскоп на октябрь 2020 — Скорпион

Скорпионы стали слишком уверены в том, что благодаря их характеру они могут получить что угодно. Ваша заработная плата сейчас напрямую зависит от поведения. Перестаньте быть таким самоуверенным. Иначе рискуете остаться в октябре и без работы, и без денег.

Финансовый гороскоп на октябрь 2020 — Стрелец

Стрельцы долго ждут, что финансы сами начнут идти в руки. Поэтому тратят время впустую в ожидании. Звезды рекомендуют обратить внимание на свое хобби и обдумать, как из него можно получать выгоду. В конце месяца ваши дела могут пойти вверх, если правильно воспользуетесь своим положением.

Финансовый гороскоп на октябрь 2020 — Козерог

Козероги перестали ощущать удовольствие от того, чем занимаются. Это не удивительно, ведь вы постоянно в погоне за деньгами. Постарайтесь уделять время и своему внутреннему миру. На всем экономить и сидеть на сундуке денег — не принесет вам счастья.

Финансовый гороскоп на октябрь 2020 — Водолей

Водолеи, крупная покупка, которую вы совершили, прибавила вам уверенности в себе и воодушевила на работу. Звезды видят ваши старания и всячески пытаются помочь. К концу октября ждите большую прибыль!

Финансовый гороскоп на октябрь 2020 — Рыбы

Вспомните о невыплаченных долгах. Не стесняйтесь и не молчите, напомните своим знакомым о них. В рабочей сфере прибавок не будет, но вам пора подумать о развитии и росте. Иначе рискуете остаться на этом же финансовом уровне надолго.

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