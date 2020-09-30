Любовный гороскоп на октябрь 2020 года подскажет, что для нас приготовил Амур. Чего ожидать каждому знаку зодиака в делах сердечных – читайте в любовном гороскопе на октябрь 2020 года от экстрасенсов СТБ.

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Любовный гороскоп на октябрь 2020 года — Овен

Этот месяц сулит Овнам романтику. Есть большая вероятность, что многие представители знака встретят свою вторую половинку. Тем же, кто в отношениях, звезды советуют проявить больше терпения и не устраивать скандалы по пустякам.

Любовный гороскоп на октябрь 2020 года — Тельцы

Звезды советуют одиноким Тельцам оглянуться по сторонам. Вы в упор не видите, какое счастье ходит рядом с вами и просто мечтает стать частью вашей жизни. А вот тем, кто уже создал свою семью, октябрь принесет много положительных эмоций и гармонию в отношения.

Любовный гороскоп на октябрь 2020 года — Близнецы

Звезды советуют всем представителям знака проявить особую осторожность. Вы слишком доверчивы и можете нафантазировать себе то, чего на самом деле нет. Постарайтесь не принимать поспешных решений и не гоните лошадей. Время покажет.

Любовный гороскоп на октябрь 2020 года — Раки

Начало октября сулит одиноким Ракам перспективные знакомства. Вполне возможно, у вас завяжутся новые отношения. А вот тем, кто уже давно в паре, лучше посвятить как можно больше времени друг другу. Романтические вечера у камина при свечах пойдут вам на пользу.

Любовный гороскоп на октябрь 2020 года — Львы

Иногда вы слишком много думаете. И из-за этого можете спровоцировать скандалы со второй половинкой. Перестаньте придумывать проблемы на ровном месте. Совет звезд — чаще отдыхать и бывать наедине с собой и своими мыслями. Это поможет вам сохранить душевную гармонию.

Любовный гороскоп на октябрь 2020 года — Девы

Чрезмерная занятость на работе может послужить причиной разладов в отношениях с любимым человеком. Старайтесь сохранять правильный баланс между работой и личной жизнью, чтобы избежать обид партнера. Одиноким же представителям знака не стоит впадать в осеннюю хандру. Ваше счастье совсем рядом. Стоит только его разглядеть.

Любовный гороскоп на октябрь 2020 года — Весы

В этот период звезды сулят Весам перспективные знакомства. Вы можете познакомиться с человеком, с которым проведете всю оставшуюся жизнь. Тем же, кто в паре, стоит ждать приятных новостей: предложения руки и сердца или пополнения в семье.

Любовный гороскоп на октябрь 2020 года — Скорпионы

В этом месяце Скорпионы окажутся в центре внимания противоположного пола. Будьте готовы к тому, что не сможете сразу определиться и сделать правильный выбор. Поэтому звезды советуют не рубить с плеча и хорошенько подумать, дабы не жалеть потом о содеянном.

Любовный гороскоп на октябрь 2020 года — Стрельцы

Упрямство Стрельцов в этот период станет главным камнем преткновения в отношениях с партнером. Звезды советуют быть более гибким и не принимать поспешных решений, ведь отношения — это компромисс. Одиноким же представителям знака этот месяц не сулит новых знакомств, хотя бывают исключения. Кто знает, может, это именно вы?

Любовный гороскоп на октябрь 2020 года — Козероги

В личной сфере для одиноких Козерогов этот месяц — прекрасная возможность заложить фундамент новых отношений, которые имеют все шансы перерасти в большое и крепкое чувство. У семейных же Козерогов все и так прекрасно. Вы полностью довольны своей жизнью, а небольшой сюрприз от второй половинки только добавит вам уверенности.

Любовный гороскоп на октябрь 2020 года — Водолеи

Для одиноких Водолеев начало месяца будет весьма успешным и преподнесет немало новых знакомств. Тем же представителям знака, кто уже состоит в отношениях, стоит задуматься о заключении брака. Вы очень долго искали свою вторую половинку. Так зачем тянуть?

Любовный гороскоп на октябрь 2020 года — Рыбы

Семейным Рыбам может недоставать романтики в отношениях. Но прежде чем высказывать претензии, постарайтесь сами решить этот вопрос. Небольшой сюрприз для любимого человека может повлечь за собой ответную реакцию, и тогда ждите приятный романтик при свечах и без детей.

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