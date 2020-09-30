Начало месяца всегда особенно для тех, кто придерживается астрологических прогнозов. Экстрасенсы знают, что этот период довольно наполнен энергией, которую можно правильно и эффективно использовать. Читайте подробный гороскоп на 1 октября 2020 года.

Овен

Сегодня ваша рассеянность и невнимательность может сыграть с вами плохую шутку. Постарайтесь концентрироваться на своих личных вещах и не брать с собой лишнего.

Телец

Тельцы как на американских горках. То полны энтузиазма, то готовы залечь на дно и ничего не делать. Чтобы выровнять свое настроение, направьте энергию в верное русло. Это может быть восстановление здоровья или процедуры красоты.

Близнецы

У Близнецов накопилось много недосказанностей. Вы все молчите и таите в себе. Так нельзя, ведь рано или поздно обиды и недовольства дадут о себе знать, но громким скандалом.

Рак

Ракам стоит быть поактивнее. Иначе рискуете упустить шанс, который дается довольно редко. Это касается и работы и личной жизни. Не отказывайтесь от предложений!

Лев

Львы почему-то стали слишком нервными. Может, отсутствие жаркого солнышка на вас так влияет? Однако не забывайте, что если вас что-то не устраивает в собственной жизни, то необходимо браться за улучшение положения самостоятельно.

Дева

Девы, а вы случайно не поменялись сегодня местами с Весами? Откуда столько сомнений? Сейчас в вашей голове лишь один вопрос: правильно ли я все делаю? Не сомневайтесь! Все идет своим чередом.

Весы

Весы, этот период явно ваш любимый. Вы обожаете осень, но не любите, когда что-то идет не по плану. И вот 1 октября такой день, что дела могут сорваться. Поэтому позаботьтесь о страховке своих сил, средств и времени.

Скорпион

Скорпионы, прекратите кичиться тем, что еще не совсем принадлежит вам. Это плохая идея ― присваивать чужое. Более того, обман рано или поздно выплывет наружу, а вы предстанете в дурном свете.

Стрелец

Откуда в вас столько негатива? Совсем на вас не похоже. Сегодня звезды крайне не рекомендуют ссориться и выяснять отношения. Иначе это грозит затяжным конфликтом.

Козерог

Козерогам явно пора отдохнуть. Много забот свалилось на ваши плечи. Перестаньте брать чужие обязанности на себя. Вы отвечаете лишь за свою работу. Остальное — не важно. Иначе рискуете испортить нервную систему.

Водолей

Оставайтесь при своем мнении, даже если на вас будут давить. Вы и сами хорошо знаете, что делаете. Также не позволяйте оппоненту переходить на личности. Иначе он и в следующий раз не упустит возможности поязвить.

Рыбы

В этот четверг будет все спокойно. Гармония и красота окружают вас. Это влияет на восполнение энергии, поверьте.

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