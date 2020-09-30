4 октября в Украине отмечают День учителя. Это очень ответственная профессия, которая не каждому под силу. Но ученые утверждают, что в будущем преподавать в школах будут роботы. Так ли это и каким учителем нужно быть, чтобы с вами этого не случилось? Читайте в материале.

Вице-президент Букингемского университета прогнозирует, что роботы заменят учителей уже к 2027 году. Но профессия преподавателя была даже тогда, когда не было учебных заведений, и никакие технологии на протяжении веков не смогли заменить в этой профессии человека. Большинство аргументов свидетельствует о том, что новым технологиям не удастся это сделать и в XXI веке.

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Доказательством этого является неудачный эксперимент в одной из школ Огайо. В учебном заведении Electronic Classroom of Tomorrow школьники учились по указаниям искусственного интеллекта без взаимодействия с учителями. Но большинство учеников «забросили» обучения. Ведь ученики – это прежде всего живые люди и у них есть вопросы, на которые должен ответить живой человек.

Роботы будут верными помощниками учителям, но заменить педагога-человека им не удастся. Но это вовсе не означает, что учителя могут возвращаться к своим традиционным методам обучения.

Каким должен быть учитель будущего

Индивидуальный подход. Сегодня учителю, на которого приходится не менее 30 учеников в одном классе, трудно найти к каждому индивидуальный подход. Образование же будущего будет сфокусировано именно на том, чтобы развивать персональные навыки каждого из учеников. И в этом учителю будут помогать технологии автоматизации. Сейчас существуют программные решения, например KhanAcademy, анализирующие успеваемость учащихся и дают подсказки учителям, как эффективнее обучать конкретного ребенка.

Оценивание. Вместе с введением индивидуального подхода в образовательную систему традиционное оценивание перестанет быть актуальным. Личный прогресс ученика станет единственной возможной оценкой со стороны учителя. Учитель должен будет научиться оценивать своего ученика, прослеживая его успехи на протяжении всего учебного процесса. И только по этому показателю измерять его успешность. Например, в школах Финляндии до четвертого класса оценок не ставят, а сравнивать успехи учеников вообще запрещено законом.

E-учитель. Учителя должны быть открытыми к новым технологиям и уметь использовать их на уроках. Несмотря на то, что учителя пока пытаются бороться против «радикальных» нововведений, как электронный дневник, эта инновация уже постепенно внедряется в украинских школах.

Среди них украинская система Human, победившая на акселераторе городских проектов Kyiv Smart City. Разработчики платформы создали не только электронный журнал, в котором можно выставлять оценки. Система автоматически формирует визуальную картину успеваемости школьника. Ученик в свою очередь имеет возможность оценивать уроки и самих учителей. Преподаватель должен быть готов к использованию подобных систем и к постоянному внедрению новых технологий в учебную методику.

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Soft skills. Уже сегодня школа не является единственным источником знаний, как это было еще несколько десятилетий назад. Поэтому лучше чему сможет научить школа в будущем – это навыку самообразованию и общению с людьми. Между тем Hard Skills, то есть технические навыки, отойдут на второй план. Поэтому педагог будет готовить ребенка не к ВНО или иных тестов, а в первую очередь к жизни.

Менторство. Следующие поколения столкнутся с беспрецедентным количеством информации и данных. Роль учителей будет заключаться в том, чтобы структурировать имеющийся образовательный материал. Учитель станет настоящим ментором и наставником для ученика, который не только будет направлять ребенка по жизни, учитывая его таланты и навыки, но и вдохновлять учиться. Учитель отвечает за то, чтобы ученик всегда имел жажду обучения.

Если вы учитель и готовы к таким вызовам в образовательной системе, – поздравляем, в ближайшем будущем робот вас не заменит!

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