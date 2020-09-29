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«Солнечные дни»: дата старта сериала

29.09.2020

StarLight Production для телеканала СТБ снимает ряд романтических сериалов, которые будут выходить каждую пятницу на протяжении осени. Генеральный продюсер ― Галина Балан-Тимкина. Совсем скоро состоится премьера второго из них ― «Солнечные дни». Уже в эту пятницу, 2 октября, в 19:00 зрители телеканала СТБ смогут насладиться просмотром сериала «Солнечные дни».

Эта история о мечтах, внутренней силе и преградах на жизненном пути. В центре сюжета — риэлтор Светлана, которая всю жизнь мечтает о творческой профессии. И, как оно часто случается, ее жизнь начинает стремительно меняться ― после встречи со списанным отчаявшимся актером Артемом Боровенко. Именно этот мужчина заставляет девушку попытаться осуществить свою мечту.

Актеры: Анна Арефьева, Алексей Морозов, Маргарита Лапина, Сергей Дзялик, Алина Гросу, Денис Мартынов. 

Не пропустите премьеру сериала «Солнечные дни» уже 2 октября в 19:00 на телеканале СТБ!

Больше по теме: Мой мужчина, моя женщина: когда премьера нового сериала

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