StarLight Production для телеканала СТБ снимает ряд романтических сериалов, которые будут выходить каждую пятницу на протяжении осени. Генеральный продюсер ― Галина Балан-Тимкина. Совсем скоро состоится премьера второго из них ― «Солнечные дни». Зрители телеканала СТБ смогут насладиться его просмотром уже в эту пятницу, 2 октября, в 19:00. Кто же исполнил главные роли в сериале «Солнечные дни»? Читайте прямо сейчас!

Алексей Морозов

Родился 16 ноября 1979 года в Ленинграде. В 2001 году окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства (кафедра режиссуры, мастерская В. Фильштинского). После был приглашен в труппу МДТ — театра Европы, где работал до 2016 года. В молодости решил сменить сферу деятельности, но любовь к перевоплощению на сцене и экране взяла верх – сегодня артист входит в число самых востребованных представителей своей профессии, и его карьера стремительно набирает обороты.

Алексей принципиально не снимается в низкопробных фильмах, говорит, что в кинематографе важнее качество, а не количество. Кинематографическая биография актера началась в 2002 году с фильма «ОБЖ», где он сыграл небольшую роль. В 2009-м режиссер Н. Дрейден пригласил Морозова на главную роль в картине «Придел ангела».

Анна Арефьева

Родилась 24 августа 1987 года в Ленинграде. Она актриса в третьем поколении. Её отец Алексей Арефьев – звезда производственной драмы «И завтра жить» (умер в 2002 году), мама Елена Ложкина – востребованная театральная и киноактриса, снялась в сериале «Улицы разбитых фонарей» и мелодрамах «Чужое гнездо», «Своя чужая». Бабушка и дедушка Анны Арефьевой тоже актеры. Прабабушка была швеей бродячего театра.

С ранних лет биография Анны связана с театральными подмостками и кулисами. Когда родители не успевали забрать ее из детского сада, за ней по их просьбе приходили гримеры или костюмеры. Аня наблюдала за выступлениями родителей, а когда уставала – засыпала в гримерной. Там же учила уроки, когда пошла в школу.

В 2010 году Анна окончила Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства (курс Г. Козлова). Работала в театре «На Литейном». Актриса Санкт-Петербургского театра «Мастерская». Ее фильмография уверенно подбирается к отметке 40: в стольких телефильмах и сериалах снялась Анна. А если к сыгранным ролям добавить работы на театральных подмостках, то в копилке Арефьевой наберется полсотни образов.

Денис Мартынов

Родился 6 июля 1982 года в Симферополе. Окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого (курс Ю. Высоцкого). Актер Нового драматического театра на Печерске с 2003 года.

С 2004 года сотрудничает с Театральной компанией «Бенюк и Хостикоев».

Широкую известность получил после роли компьютерного гения Гены Прокопенко, которую он исполнил во всех сезонах популярного криминального детектива «Нюхач». Его герой — друг частного детектива Нюхача в исполнении Кирилла Кяро. Последний регулярно обращается к Гене, когда нужна помощь профессионального программиста. Денис Мартынов также является солистом группы «Du-блиN», автором текстов и музыки, играет на гитаре и флейте.

Ольга Морозова

Родилась 16 июля 1983 года в Воронеже. В 2005 году окончила Воронежскую государственную академию искусств (художественный руководитель В. Надточиев).

В 2005―2008 гг. работала в Воронежском ТЮЗе, в 2006-2008 гг. — в Воронежском молодежном театре. С 2008 по 2013 гг. — актриса Киевского Свободного театра. Фильмография Ольги Морозовой на сегодня состоит из 50 кинопроектов. В 2019―2020 годах телезрители могли увидеть талантливую и востребованную актрису в одиннадцати разных полнометражных фильмах и сериалах. Это такие проекты, как «Акушерка», «Без колебаний», «Вскрытие покажет», «Встреча одноклассников», «Другая жизнь Анны», «Зоя», «Капитанша-2», «Маркус», «По разным берегам», «Слуга народа-3. Выбор» и «Тайная любовь».

Сегодня Ольга не только занимается актерской деятельностью, но и преподает в театре-студии «Образ» и «UFS». Она имеет опыт озвучивания полнометражных и анимационных фильмов, а также рекламы на радио.

Сергей Дзялик

Родился 3 августа 1974 года. В 1996 году окончил Харьковский национальный университет искусств им. И. Котляревского (мастерская М. Тягниенко). Играл на сцене Академического русского драматического театра имени А. Пушкина (Харьков). Актёр Новой сцены.

Исполнил роли в лентах «Пляж» (следователь Бурмистров), «Отдел 44» (Борис Стеколенко), «Слуга народа» (Василюк), «Часы с кукушкой» (Михаил Юдин), «Смотрящая вдаль» (Чкония), «Загадка для Анны» (Тимур Чхаидзе), «Незабытая» (Василий), «Акушерка» (Глеб) и др. Как правило, режиссеры видят в Дзялике отрицательного героя. Сам он по этому поводу говорил: «Ну, вот такое у меня лицо. У позитивных персонажей всегда должны быть правильные черты лица, а у меня, на первый взгляд, кажется, что есть некая дьяволинка и демонинщинка».

Не пропустите премьеру сериала «Солнечные дни» уже 2 октября в 19:00 на телеканале СТБ!

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