По традиции День учителя в Украине отмечают в первое воскресенье октября. Например, в 2020 году педагоги будут получать поздравления 4 октября. Дата праздника установлена соответствующим Указом Президента Украины от 1994 года. Ведущая «Вікна-новини» Татьяна Высоцкая — педагог по образованию. Узнайте, что думает о работе учителя популярная телеведущая СТБ.



В преддверии праздника в школах проводятся торжественные мероприятия. Особенно популярным является «день самоуправления», когда ученики дают возможность передохнуть своим учителям и сами проводят уроки.

Что подарить любимому педагогу в этот день? Мы подготовили топ-5 подарков, которые точно придутся по душе вашему учителю:

Канцелярские принадлежности

Красивый блокнот или ручка всегда будут полезны и актуальны. Только помните, что подарочная канцелярия должна выглядеть достойно.

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Предметы для украшения классной комнаты

Красивая настольная лампа, оригинальная доска для заметок, настенные часы или цветы в горшке будут поднимать учителю настроение на рабочем месте.

Компьютерные аксессуары

В мире информационных технологий компьютерные аксессуары являются прекрасным подарком. Подарите педагогу флешку, забавный коврик для мышки или наушники.

Подарки по интересам

Если вы дружите с учителем давно, то наверняка знаете, чем он увлекается, какую музыку и литературу предпочитает. Поэтому книга, пластинка любимого исполнителя или билеты в театр — прекрасный презент.

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Подарок с юмором

Не стоит дарить учителю резинового таракана или муху, можно ограничиться шутливой периодической таблицей с фотографией учительницы вместо Менделеева.

Татьяна Высоцкая, как никто другой, знает, как достойно нужно оценивать труд любимых учителей:

«Когда ушла из школы, поняла, какая это тяжелая работа. И уверена, что учительская работа должна быть по призванию. Ее надо любить! А государство должно благодарить этих людей, которые закладывают будущее. И достойно оплачивать их вклад!».

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