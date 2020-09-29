Когда День учителя в Украине и как поздравить педагога
29.09.2020
По традиции День учителя в Украине отмечают в первое воскресенье октября. Например, в 2020 году педагоги будут получать поздравления 4 октября. Дата праздника установлена соответствующим Указом Президента Украины от 1994 года. Ведущая «Вікна-новини»Татьяна Высоцкая — педагог по образованию. Узнайте, что думает о работе учителя популярная телеведущая СТБ.
В преддверии праздника в школах проводятся торжественные мероприятия. Особенно популярным является «день самоуправления», когда ученики дают возможность передохнуть своим учителям и сами проводят уроки.
Что подарить любимому педагогу в этот день? Мы подготовили топ-5 подарков, которые точно придутся по душе вашему учителю:
Канцелярские принадлежности
Красивый блокнот или ручка всегда будут полезны и актуальны. Только помните, что подарочная канцелярия должна выглядеть достойно.
Не стоит дарить учителю резинового таракана или муху, можно ограничиться шутливой периодической таблицей с фотографией учительницы вместо Менделеева.
Татьяна Высоцкая, как никто другой, знает, как достойно нужно оценивать труд любимых учителей:
«Когда ушла из школы, поняла, какая это тяжелая работа. И уверена, что учительская работа должна быть по призванию. Ее надо любить! А государство должно благодарить этих людей, которые закладывают будущее. И достойно оплачивать их вклад!».