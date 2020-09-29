Как перестать контролировать детей и дать им свободу выбора? Именно об этом эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев разговаривал с одной из участниц психологического реалити «Супермама». Строгая мама Ирен воспитывает своих детей в армейской дисциплине. Жизнь двоих сыновей расписана поминутно. Даже в туалет они ходят по расписанию. Но так ли это хорошо? К чему может привести излишний контроль? Узнайте в нашем материале.

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Эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев был неприятно удивлен теми методами воспитания, которых придерживается строгая мама-интеллектуалка Ирен. Он пришел к выводу, что она не уважает собственных сыновей, потому что совсем не считается с их мнением.

Так, во время беседы с участницами старший сын Ирен, Платон, постоянно хотел что-то рассказать, однако строгая мама не давала ему такой возможности. Дмитрий Карпачев считает, что если мама будет закрывать рот своему ребенку, он впоследствии вообще может перестать хотеть что-то сказать. Из таких детей могут вырасти либо люди без собственного мнения, либо скромняги, которые боятся произнести лишнее слово.

Также Ирен утверждала, что ее сыновья больше всего любят читать, но в личном разговоре соперницы выяснили, что мальчику больше всего нравится собирать лего. Как говорит Дмитрий Карпачев, нельзя решать за детей, чем они будут увлекаться. Если не давать им самостоятельно делать выбор, во взрослой жизни они не будут знать, чего на самом деле сами хотят, и будут зависеть от мнения других, потому что своего личного мнения у них не будет.

Во время ревизии мамочки нашли у Ирен строгий распорядок дня. Даже в туалет ее сыновья ходят четко по графику. Однако такая армейская дисциплина может негативно сказаться на детской психике.

«Хорошо, когда есть график. Неизвестность вызывает панику у детей. Но у каждого ребенка должно быть 2 часа свободного времени. Это нужно для того, чтобы он научился распоряжаться своим временем и мог понять, что ему интересно», — говорит Дмитрий Карпачев.

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