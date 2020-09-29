Сентябрь подходит к концу, и важно правильно завершить этот месяц. Какому знаку зодиака не стоит оглядываться назад в прошлое? А кто влюбится по уши? — Узнайте в подробном астрологическом прогнозе на 30 сентября 2020 года.

Овен

Овны стали много волноваться и переживать. Даже за то, на что они не могут физически повлиять. Постарайтесь вечером отключаться и смотреть приятное кино, а не работать.

Телец

Срочно поменяйте свой режим! Вы не спите почти до самого утра, от этого и все головные боли, стресс, плохое настроение. Верните график, когда вы просыпались рано и успевали все.

Близнецы

Близнецы стали черствые и депрессивные. Это всего лишь хандра. Справиться с ней можно легко и просто. Главное ― умейте правильно расставить приоритеты и найти время для себя.

Рак

Не поддавайтесь провокациям со стороны недоброжелателей. Сто раз подумайте, прежде чем вступать с кем-то в конфликт.

Лев

Не оглядывайтесь назад. Вы зависли в прошлом. Пора двигаться дальше. Стройте планы на будущее, а не занимайтесь анализом того, чего не вернуть.

Дева

С самого утра будет все валиться из рук. Это нормально, ведь сегодня вас ждет много известий, о которых вы даже не подозреваете. Подождите немного, и вас удивят перемены в лучшую сторону.

Весы

Весы ликуют и радуются. Все складывается так, как вы мечтали. Не забудьте отблагодарить за это вселенную. Сделайте доброе дело!

Скорпион

Скорпионы влюблены, счастливы и совсем потеряли счет времени. Прекрасное чувство вас окутало. Наслаждайтесь этим моментом. Звезды говорят, что не стоит беспокоиться.

Стрелец

Обман поджидает там, где вы и не надеетесь. Слушайте собеседников внимательно и смотрите в оба. Кто-то задумал против вас целую аферу.

Козерог

Козероги снова впали в лень и осеннюю грусть. Прекратите жаловаться окружающим, что у вас что-то не получается. Вы отлично можете обустроить жизнь так, как того сами хотите.

Водолей

Водолеи, скорее уделите время своей семье и близким. Подарите день или вечер воспоминаний. Приготовьте ужин и купите вкусное вино.

Рыбы

Живите не только ради себя, дарите радость своим близким. Время сделать приятный сюрприз своей второй половине. Человек вселил столько уверенности в вас, а вы так и не отблагодарили.

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