В 2020 году модные прически можно будет создавать с помощью массивных аксессуаров. Все очень просто, главное определиться, хотите вы работать с голливудской волной или идеально ровным волосом. Какие же модные прически на средние волосы в 2020 году? А также каким трендам следуют звезды телеканала СТБ — смотрите фото в материале.

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Средние волосы — это идеальная длина, чтобы создавать самые разнообразные образы. Не секрет, что укладка и состояние волос — это показатель вашего отношения к себе. Однако теперь не придется долго заморачиваться над тем, какую косу заплести и с помощью какой техники соответствовать трендам.

В 2020 году в моду возвращаются простота и лаконичность. Однако экспериментировать можно начинать уже, ведь главным атрибутом вашего образа послужат аксессуары для волос. С их помощью необходимо всего лишь собрать волосы в хвост/пучок либо приколоть заколкой.

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Хвост — это самый идеальный и модный вариант в 2020 году. Его можно обыгрывать разными способами. Высокий собранный хвост всегда выглядит стильно. Завязывать его можно нарядной резинкой, бантом или своей же прядью волос.

Также хвост может быть собран и внизу.

Этому тренду последовала и избранница экс-холостяка Никиты Добрынина — Даша Квиткова.

Заколки также в тренде. Средние волосы не потребуют особых усилий от вас, если вы захотите сделать по-настоящему модную прическу. Крупную шпильку можно подколоть как с одной стороны, оставив пряди с другой, так и с двух.

Красиво будет смотреться и заколка-брошь сзади. Подхватите две пряди у лица и закрепите их на затылке.

Голливудская волна — это единственная прическа, которая никогда не выйдет из моды. Неизменная классика, с которой также можно поэкспериментировать. Например, передние пряди заколоть на макушке.

Новый член жюри Национального отбора на Евровидение-2020 Тина Кароль не изменяет своему образу. Женственные голливудские локоны — визитная карточка певицы.

Следующая прическа на среднюю длину волос — это некий морской образ. Еще с прошлого года на площадку стилистов заходит эта прическа. Выглядеть это должно так, словно ваши волосы вьются от природы, либо «поцелованы» морской соленой водой. Достигнуть такого результата можно с помощью специальных солевых спреев для укладки.

Главная героиня сериала «Крепостная» Катерина Ковальчук часто предпочитает именно такую укладку.

А также неизменный тренер проекта «Зважені та щасливі» Марина Боржемская.

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