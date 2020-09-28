Что ждет каждого из знаков зодиака 29 сентября? Как лучше провести этот день? На чем сосредоточиться? — Звезды подскажут. Читайте подробный астрологический прогноз в гороскопе на 29 сентября 2020 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Овнам точно стоит отказаться от спешки. Иначе насмешите всех вокруг. Каждое решение сегодня стоит взвешивать!

Телец

Отпускайте старые обиды. Тогда почувствуете, как в вашу жизнь ворвутся перемены и приятные известия. Хватит держать прошлое.

Близнецы

Правильное время никогда не наступит. Просто действуйте, несмотря ни на что. И именно сейчас. Близнецы привыкли что-то выжидать и прислушиваться ко вселенной. Но ваш удачный день уже наступил.

Рак

Будьте готовы к неожиданным препятствиям. Сегодня могут рухнуть все планы. Поэтому заранее создайте второй план действий, чтобы себя перестраховать.

Лев

Не держите около себя завистников. Рано или поздно они начнут ставить подножки и радоваться вашим неудачам.

Дева

Вы умеете всегда дать правильный совет. Именно поэтому к вам так часто обращаются за помощью. Но не забывайте и себе помочь, решить свои же проблемы и отдохнуть.

Весы

Не обращайте внимания на конфликты в семье. Слишком много эмоций, которые скоро утихнут, и вы снова обретете взаимопонимание. Не наговорите только лишнего!

Скорпион

С самого утра вас посетит просто бешенное вдохновение. Это отличный день, чтобы обновить гардероб, убраться, привести себя в порядок, закрыть старые дела.

Стрелец

Стрельцы, позвольте себе выглядеть максимально привлекательно. Это внесет столько ярких эмоций в вашу семейную жизнь. Не забывайте поддерживать страсть в отношениях.

Козерог

Не рассказывайте людям то, что происходит в вашей личной жизни. Замечали: как скажете, и все планы сразу идут наперекосяк? Так вот, делайте выводы.

Водолей

Водолеи чувствуют прилив сил. Вам хочется дарить радость, и вы это делаете. Поверьте, после приятных сюрпризов почувствуете себя новым человеком.

Рыбы

Рыбам предстоит важная встреча, которая решит, в какое русло будет направлено будущее. Работа начала приносить много проблем и вопросов. Но вы справитесь с этим.

Читайте нас также в Viber и Telegram