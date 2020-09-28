С понедельника по четверг в 23:00 на телеканале СТБ выйдут 17―23 серии третьего сезона фильма «Доктор Хаус». Главный герой ― гениальный диагност, обладающий сильной и неуживчивой натурой, часто нарушающий общепринятые нормы и отстаивающий свои принципы лечения. Хаус возглавляет диагностическое отделение в учебной больнице. Из-за некоторых особенностей характера его нельзя назвать любимцем пациентов и коллег — он замкнут, резок и циничен, склонен к мизантропии и бунтарству, но при этом он профи. Что же произойдет в 17―23 сериях 3-го сезона фильма «Доктор Хаус»?

У беременной женщины инсульт. Когда у неё начинают отказывать почки, Хаус рекомендует ей делать аборт, но доктор Кадди одержима желанием спасти ребёнка во что бы то ни стало. Хаус и Кадди возвращаются с конференции в Сингапуре. На борту самолёта таинственная болезнь одного из пассажиров грозит превратиться в эпидемию, а Уилсон и команда Хауса в больнице Принстон-Плейнсборо пытаются поставить диагноз пожилой женщине, страдающей от постоянных припадков.

У 6-летней девочки симптомы совсем не детской болезни. Пока Хаус пытается поставить ей диагноз, симптомы появляются и у её брата. Девушка неожиданно теряет способность принимать решения. Пока Хаус и его команда пытаются спасти её, у Формана появляются личные мотивы.

В ролях: Хью Лори, Лиза Эделстайн, Омар Эппс, Роберт Шон Леонард, Дженнифер Моррисон, Джесси Спенсер, Боббин Бергстром, Питер Джейкобсон, Оливия Уайлд и др.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.