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«Следствие ведут экстрасенсы»: спасут ли экстрасенсы от смерти запуганного маленького мальчика?

27.09.2020

На расследование новой шокирующей истории в Черкасскую область отправились лучшие экстрасенсы страны Алена Курилова и Хаял Алекперов. Сегодня они будут распутывать странное дело молодых супругов. Но с чем именно столкнулись эксперты нового выпуска «Следствие ведут экстрасенсы»? Читайте прямо сейчас!

За помощью к экстрасенсам обратились супруги с Черкащины – Анастасия и Юрий Кучеренки. Пара умоляет спасти от гибели их старшего сыночка Илью. С рождения малыш постоянно попадает в смертельно опасные ситуации. И молодой папа уверен: мальчика у них пытается забрать некая мистическая сила.

О том, что сына надо спасти от смертельной угрозы, мужчину предупредили высшие силы. Это произошло еще в юности, когда Юрий впал в кому в результате страшной аварии. Но действительно ли мальчику грозит смертельная опасность? И кому нужно спасаться от беды? Смотрите уже сегодня в новом шокирующем выпуске «Следствие ведут экстрасенсы»!

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