В период с 28 сентября по 4 октября звезды советуют всем знакам зодиака проявить сдержанность. Конечно, все мы устали, но бросаться в крайности не стоит. Лучше хорошенько отдохнуть и принимать решения на свежую голову. Кому стоит быть осторожным и рассудительным, а кто должен позаботиться о своем здоровье? Что ожидает каждый знак зодиака в ближайшие семь дней, читайте в гороскопе на неделю с 28 сентября по 4 октября 2020 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Для этого знака неделя будет очень благоприятной в плане возможностей и знакомств. Овны будут получать много новостей и предложений для их деятельности. Так что не упустите свой шанс.

Телец

Новая неделя будет довольно эмоциональной для Тельцов, но эмоции будут исключительно положительными. Если вас не накроет влюбленность в конкретного человека, вы рискуете влюбиться в каждое мгновение этой благоприятной недели.

Близнецы

Будьте готовы к тому, что на этой неделе вам придется отстаивать свои идеи и проекты, ведь людям по каким-то причинам будет сложно понять ваши мысли. Но не опускайте руки: если вас не поняли с первого раза, точно поймут со второго.

Рак

На этой неделе все вдруг может пойти не так, как вы задумывали. Поэтому доверьтесь интуиции и спонтанности, ведь план, которого не существует, не может сорваться.

Лев

Представителям знака Лев на этой неделе стоит уделить внимание творчеству и совершенствованию своего мастерства. Вы получите возможность применить свои умения с пользой для себя и других.

Дева

Неделя для этого знака будет крайне насыщенной разными профессиональными делами и встречами. Поэтому не стоит откладывать дела на потом, ведь в конце недели придется разбираться со слишком большим их количеством.

Весы

Хорошо все распланируйте, но не спешите делиться своими желаниями со всем миром. Перед тем, как заявить о себе, посоветуйтесь с самыми близкими и удостоверьтесь, что делаете все правильно.

Скорпион

Этому знаку стоит научиться мягкой силе, ведь обычно они действуют страстно и слишком напористо. Ситуации будут складываться благоприятно, а потому проявлять свою агрессивную силу не будет надобности.

Стрелец

На этой неделе вы окажетесь в центре внимания и проявите себя должным образом. В результате Стрельцы получат авторитет, статус, влияние или даже материальное вознаграждение.

Козерог

Представителям этого знака на новой неделе посчастливится увидеть или почувствовать результат того, над чем Козероги так долго работали. Полученный вами опыт будет бесценным.

Водолей

Отношения с людьми — то, чему этому знаку стоит уделить внимание на предстоящей неделе. Настройтесь на общение, дружбу, романтические связи и долгожданные встречи.

Рыбы



Для этого знака неделя создаст много ограничений, проверяя способность Рыб быть гибкими, подстраиваться под жизненные обстоятельства, но оставаться верными себе.

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