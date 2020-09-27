Гороскоп на 28 сентября 2020 года поможет определиться с правильным решением. Как вести себя в понедельник? И каких правил нужно придерживаться? Читайте гороскоп на 28 сентября 2020 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Интеллектуальные способности Овнов в понедельник будут полностью активизированы. Новые знания вам просто жизненно необходимы. Если проведете день в лени и апатии, то рискуете упустить хороший шанс в жизни!

Телец

Тельцы 28 сентября будут испытывать сложности в общении с друзьями и любимым человеком. Подбирайте слова, иначе ситуация осложнится и отношения будут разрушены.

Близнецы

28 сентября вы будете чувствовать желание настоять на своем во что бы то ни стало. Боритесь с ним и помните, что у ваших близких тоже есть потребности. А свою независимость и важность можно доказать и не жертвуя отношениями.

Рак

Вам стоит уделить внимание своему партнеру 28 сентября. Причем от вас потребуется масса терпения и тактичности, ибо в противном случае вы потеряете контакт и со временем отношения прекратятся.

Лев

В понедельник вам стоит отменить любые финансовые операции. И вообще, постарайтесь не напрягаться и не нервничать, устройте себе пару часов тотального релакса и ложитесь спать пораньше.

Дева

Девы, 28 сентября вас ждет крах надежд в финансовом плане. Может, не всех, но связанных с быстрым обогащением точно. Будьте внимательны в вопросах недвижимости.

Весы

В понедельник планеты будут явно расположены к вам. Вы старательно создавали себе проблемы, но сегодня все они решатся в одночасье. Главное, не повторяйте своих ошибок.

Скорпион

28 сентября вас ожидает спокойный и тихий день. Проведите его с пользой для себя, а если к вечеру вас захлестнет жажда деятельности, идите на тренировку или попросту отправляйтесь в парк на прогулку.

Стрелец

В понедельник вас ждет встряска в личной жизни. Ваш союз с партнером под угрозой, но может, не стоит его продолжать? Взвесьте все «за» и «против» и примите правильное решение.

Козерог

Козероги, вы со своей второй половинкой смотритесь вполне гармонично. Но 28 сентября вам предстоит пересмотреть свои отношения. Будьте чуть менее серьезны, и вы получите еще больше удовольствия друг от друга.

Водолей

Водолеи 28 сентября сумеют произвести приятное впечатление на нужных людей. Ваши сильные стороны, добросовестный подход и сдержанность будут по достоинству оценены.

Рыбы

Рыбы 28 сентября почувствуют слабость, которая может перерасти в болезнь. Ваш организм ослаблен и уже не так эффективно сопротивляется вирусам, поэтому поберегите себя, ешьте здоровую пищу и избегайте стрессов.

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