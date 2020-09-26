Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье. График магнитных бурь на октябрь 2020 года от экстрасенсов СТБ подскажет, в какой период может ухудшиться самочувствие и можно ли этого избежать. Читайте в материале, когда произойдут магнитные бури в октябре 2020 года.

1 октября 2020 года – слабое геомагнитное колебание, ощутимое лишь для гипертоников и метеочувствительных людей. Несмотря на низкую интенсивность, будет иметь серьезные последствия для группы риска, так как магнитная буря в начале октября является отголоском затяжной бури в конце сентября 2020 года. Справиться с отрицательным влиянием первой в октябре 2020 года магнитной бури помогут несколько простых мер безопасности: здоровое питание за день до начала геомагнитных колебаний, отказ от кофеина и алкоголя, контрастный душ и отдых в хорошо проветриваемых помещениях.

29―30 октября 2020 года ― несмотря на низкую интенсивность, вторая магнитная буря в октябре 2020 года может иметь серьезные последствия как для метеозависимых людей, так и для людей, обычно невосприимчивых к геомагнитным колебаниям. Причиной тому, вероятней всего, служит продолжительность бури (2 суток) и резкие изменения в погодных условиях. Начало этой магнитной бури ожидается около 04:00 29 октября, пик активности ― в 19:00 29 октября, конец – в 16:00 30 октября (время приблизительное).

Исходя из этого, для предупреждения и преодоления последствий второй магнитной бури октября 2020 года специалисты рекомендуют принять ряд мер: отказаться от интенсивных физических нагрузок на период геомагнитных колебаний, проводить больше времени на свежем воздухе, исключить из рациона тяжелую пищу, напитки с алкоголем и/или кофеином заменить чаем с мятой, мелиссой, липой или ромашкой. Также советуют перед сном принимать расслабляющие ванны с морской солью и эфирными маслами лаванды или пихты.

Людям с проблемами с сердечно-сосудистой системой и прочими хроническими состояниями в целях безопасности советуют на период бури иметь при себе аптечку с препаратами первой необходимости. Также магнитная буря может повлиять на сон и эмоциональную возбудимость человека (резкие колебания от гнева и раздражительности до меланхолии или полной апатии). В связи с этим рекомендуется запастись и употреблять по мере необходимости тонизирующие и успокаивающие препараты на натуральной основе (например, чай из мяты или плодов шиповника).

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