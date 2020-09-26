Гороскоп на 27 сентября 2020 года поможет определиться с правильным решением. Как вести себя в воскресенье? И каких правил нужно придерживаться? Читайте гороскоп на 27 сентября 2020 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Овну будет полезна хорошая трудотерапия ― даже несмотря на то, что сам он может иметь другое мнение на этот счет. Его активность и энергия, увы, не на высоте, однако, взявшись за работу, он быстро это исправит. День наделяет Овна пассивностью и даже ленью, так что, пустив все на самотек, он рискует до вечера клевать носом. Если же Овен заставит себя встряхнуться и взяться за дела, то не пожалеет: день пройдет насыщенно и интересно.

Телец

Телец в течение дня может периодически витать в облаках, однако ситуация будет возвращать его с небес на землю. От него потребуется не только быстро и четко выполнять свои обычные обязанности, но и следить за меняющейся обстановкой и за реакцией окружающих. Если Тельцу удастся втянуться в активный режим, его день пройдет очень продуктивно. Если же он сегодня так и не сможет, отбросив мечтательность, сосредоточиться на делах, ― ошибок и сбоев не избежать.

Близнецы

Близнецам в воскресенье будет очень трудно сосредоточиться! На протяжении всего дня они будут достаточно рассеяны и склонны отвлекаться по любому поводу. Возможно, голова Близнецов будет забита ворохом мелких забот, а может быть, приятными мыслями о предстоящем отпуске, однако в результате за день Близнецы, скорее всего, успеют сделать куда меньше обычного. А те дела, что все-таки будут сделаны, им стоит перепроверить дважды: в них могут вкрасться ошибки.

Рак

Воскресенье экстрасенсы советуют Раку посвятить переговорам, а также всему, что с ними связано. Если на неделе у него запланировано обсуждение важных вопросов, стоит сделать это именно сегодня ― будет легче найти компромисс. Стоит найти время для улаживания самых деликатных вопросов с окружающими. Поверьте, в этом плане день способен творить настоящие чудеса!

Лев

Льву в воскресенье не стоит надеяться только на себя ― ему может понадобиться чей-то совет или помощь. Возможно, Лев будет слишком завален делами, и ему придется перепоручить часть дел кому-то. Если же он не знает, как поступить, не нужно стесняться обратиться за консультацией. В этот день только опираясь на других людей ― на их хорошее отношение, профессионализм, опыт, связи ― Лев сумеет избежать ошибок и выполнить то, что задумал.

Дева

27 сентября Дева вдруг почувствует в себе лидерские задатки. И не без оснований ― день действительно склоняет ее к тому, чтобы принимать решения и брать на себя ответственность за них. С одной стороны, это сделает Деву хорошей мишенью для выпадов недоброжелателей. С другой же, если решения Девы будут продуманными и взвешенными, у нее есть шанс показать отличный результат. А заодно посрамить завистников и конкурентов.

Весы

В течение дня Весы неожиданно могут почувствовать, что они что-то упускают из виду. Возможно, они не в курсе каких-то событий, которые происходят вокруг, или же не владеют всей информацией в делах, за которые взялись. Так или иначе, в этом нет ничего страшного. Невозможно быть в курсе всего, поэтому в воскресенье Весам стоит расслабиться и сосредоточиться на том, что они знают точно, то есть на обычных текущих вопросах.

Скорпион

27 сентября ситуация в целом обещает складываться для Скорпиона замечательно, причем без особенных усилий с его стороны! Что ж, жизнь ― не математика. В ней есть такие факторы, как «везучесть», «удачливость», и Скорпион имеет шанс в этом убедиться. Колесо Фортуны способно вознести его на самый верх, преподнося приятный сюрприз за сюрпризом. А вот к недоброжелателям Скорпиона удача, напротив, грозит повернуться спиной. И это тоже, согласитесь, приятно.

Стрелец

Вместо того, чтобы погрузиться в текущие дела, Стрельцу стоит посмотреть на ситуацию в целом. Не забывает ли он о цели, к которой идет? Держит ли в голове стратегию продвижения? Или же все его время и силы отнимает рутина, заставляя идти на поводу у ситуации вместо того, чтобы ей управлять? Когда художник пишет картину, он должен отойти на пару шагов, чтобы окинуть ее одним взглядом. Именно это экстрасенсы советуют сделать Стрельцу: возможно, в картине его жизни не хватает каких-то важных штрихов.

Козерог

Козерог в этот день сумеет убедить кого угодно в чем угодно, если он в этом лично заинтересован. Его коммуникационные навыки и дар убеждения будут на высоте! Сухие факты и цифры Козерог сумеет преподнести как захватывающий детектив, а его фразы будут рождаться на одном дыхании. Так что для Козерога это отличный день, чтобы заручиться поддержкой окружающих или продвинуться в карьере. Если же сегодня есть необходимость вести переговоры с партнерами ― лучшего переговорщика, чем Козерог, не найти!

Водолей

Водолей должен гнуть свою линию и идти вперед, невзирая на преграды! Возможно, на своем пути он встретит чье-то сопротивление или даже открытое противодействие. Просьбу Водолея окружающие могут «не расслышать», идею зарубить на корню, а предложение бойкотировать. Однако звезды говорят, что если Водолей не отступит, то рано или поздно достигнет своей цели. Верьте в свой успех, и все у вас получится!

Рыбы

Рыбам потребуется мощный стимул для того, чтобы нормально выполнять запланированные дела. Без этого они способны пролениться весь день. Стимулом же может послужить что угодно: аврал, обещание прибыли, любознательность или любая другая заинтересованность Рыб в результате. На худой конец, роль такого вот стимула может сыграть страх вызвать чей-то гнев: это быстро вернет Рыбам бодрый настрой и заставит мобилизоваться.

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