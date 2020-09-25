«Слепая»: анонс 9―12 серий 2 сезона

Сегодня, 25 сентября, в 11:30 состоится показ 9―12 серий 2 сезона сериала «Слепая». Главная героиня проекта, основанного на реальных историях, ― слепая провидица бабушка Люба ― продолжает делиться своей мудростью с теми, кто в ней нуждается. К ясновидящей обратятся герои, которые не могут объяснить серию странных совпадений в своей жизни. Ответы на вопросы знает лишь бабушка Люба. Что же будет в 9―12 сериях проекта «Слепая»? Читайте прямо сейчас!

Успешный архитектор Григорий Величко всегда был в центре внимания красивых женщин. Но в последнее время стало происходить что-то непонятное: у него, здорового мужчины и любовника, впервые в жизни ничего не получалось в постели. Это произошло после того, как Григорий увидел странное видение блондинки в зеркале. Баба Люба предупредила, что он не сможет снова обрести мужскую силу, пока не вернет ребенка женщины из прошлого.

Мария уверена, что живет с Юрием в любви и согласии. Но дело в том, что ее мужа, кроме нее, никто не видит. Как такое возможно — она не понимает. Сестра Юлия утверждает, что Юрий ушел от нее два месяца назад и с тех пор не появлялся. Она намекает, что либо у Марии видения, либо она больна. Слепая провидица говорит женщине, что Юрий действительно ушел и больше никогда к ней не вернется. Но видения о мужчине преследуют Марию не случайно. Юрий бросил ее не по своей воле — его заставили.

Смотрите сериал «Слепая» уже сегодня в 11:30 на телеканале СТБ!

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