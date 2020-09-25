5 выпуск «МастерШеф»-10: кто готовит лучше ― MONATIK или Настя Каменских?
25.09.2020
Уже завтра в эфире телеканала СТБ зрители смогут насладиться просмотром пятого выпуска 10 сезона кулинарного шоу «МастерШеф». На прошлой неделе участники своими блюдами довели Эктора до истерики. Но что же они будут делать на этой неделе? Подробности ― далее в материале.
Впервые на кухне «МастерШеф» ― MONATIK и Настя Каменских (NK)! Звездные гости будут не только оценивать кулинарные таланты участников, но и на время конкурса станут бренд-шефами команд. Опираясь на вкусы и предпочтения артистов, кулинары-аматоры должны приготовить обед из тех продуктов, которые находятся в холодильниках знаменитостей. Какая команда сможет покорить звезд и судей изысканными блюдами?
Судьи: Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская, Владимир Ярославский
Video: 5 выпуск «МастерШеф»-10: кто готовит лучше ― MONATIK или Настя Каменских?
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