Недавно в эфире телеканала СТБ зрители смогли насладиться просмотром четвертого выпуска 10 сезона кулинарного шоу «МастерШеф». На прошлой неделе участники доводили Эктора до истерики! Смотрите лучшие моменты проекта в материале.

В субботу кулинары-любители разделились на две команды, чтобы приготовить по своему усмотрению по четыре ресторанных блюда: закуску, первое блюдо, основное блюдо и десерт. Но, конечно же, не все было так просто. Каждая команда должна была выбрать или ограничения, или привилегии и для себя, и для соперников. Например, если синие выбрали ограничения готовить в наручниках, то оно распространялось и на их команду, и на красных.

Но вот то, что приготовили участники, ― повергло Эктора в шок!

Как с заданиями справлялись претенденты на победу в кулинарном шоу? Смотрите смешные моменты 4 выпуска «МастерШеф»-10 прямо сейчас!

Video: «МастерШеф»-10: лучшие моменты четвертого выпуска Недавно в эфире телеканала СТБ зрители смогли насладиться просмотром четвертого выпуска 10 сезона кулинарного шоу «МастерШеф». На прошлой неделе участники доводили Эктора до истерики! Смотрите лучшие моменты проекта в материале.

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