«Любовь с ароматом кофе»: актеры новой мелодрамы

25 сентября в 19:00 состоится премьера первого из ряда романтических сериалов, которыми телеканал СТБ будет радовать зрителей каждую пятницу, ― «Любовь с ароматом кофе». Генеральным продюсером фильма выступила Галина Балан-Тимкина. Читайте биографии актеров новой мелодрамы «Любовь с ароматом кофе» прямо сейчас!

Дана Абызова

Родилась 12 мая 1989 года в Риге (Латвия). В 2012 году окончила Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства (класс Ю. М. Красовского). В том же году принята в стажерскую группу Малого драматического театра — Театра Европы. Выступала на одной сцене с такими звездами, как Елизавета Боярская и Ксения Раппопорт. Молодая актриса была задействована во многих спектаклях, среди них «Ворон», «Очищение», «Женщина и война», «Русский и литература», «Снежная королева».

С 2016 года Дану Абызову все чаще можно увидеть на телеэкране. Зрители могли познакомиться с ее героиней в криминальной драме «Мажор-2» с Павлом Прилучным. Она сыграла Аню, младшую сестру Виктории Родионовой. В том же году вышла мелодрама «Валькины несчастья» с Сергеем Перегудовым, где Дане Абызовой досталась главная роль.

Тимофей Каратаев

Родился 9 декабря 1986 года в Москве. В 2008 году окончил Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина (художественный руководитель курса В. И. Коршунов). С 2008 года — актер Малого театра. Яркая, запоминающаяся внешность и талант помогли Тимофею Каратаеву начать кинематографическую биографию еще в студенческие годы. Тогда артист дебютировал в авторской короткометражке «Тайсон» и сериале «УГРО. Простые ребята». Но вскоре последовал короткий период, когда ему предлагали лишь небольшие эпизодические роли.

Кинокарьера Тимофея Каратаева постепенно двигалась вверх, к новым высотам. По-настоящему звездным для актера стал 2013 год. В этот период он засветился в мелодраме «Ты будешь моей», картине «Берега» и в сериале «Нюхач». Последний фильм оказался особенно успешным и рейтинговым и принес Каратаеву широкую узнаваемость. Тимофей в этой детективной драме Артема Литвиненко появился в образе Сергея Долганина.

Александр Соколов

Родился 11 ноября 1988 года в Киеве. В 2011 году окончил Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко и получил степень магистра экономических наук по специальности «международная экономика».

Также в 2010 году поступил на факультет театрального искусства Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. И. Карпенко-Карого по специальности «Актерское искусство драматического театра и кино» и продолжил обучение в 2014 году в мастерской Д. Богомазова. В 2015 году получил специальность актера драматического театра и кино.

С 2019 года работает в Киевском академическом театре драмы и комедии на левом берегу Днепра.

Ирина Мельник

Родилась 30 марта 1962 года в городе Фастов Киевской области. В 1983 году окончила Школу-студию МХАТ им. В. И. Немировича-Данченко (курс В. Монюкова).

С 1983 года работала в Театре-студии киноактера Киевской киностудии художественных фильмов им. А. Довженко. С 2001 года ― актриса Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра. Заслуженная артистка Украины.

Начиная с 2000 года актрисе стали предлагать роли в сериалах. Наиболее известные из них «Сашка», «Я приду сама», «Подмена в один миг» и «Черная рада». В 2011 году актриса сменила амплуа. Среди драматических и военных картин появился комедийный сериал «Доярка из Хацапетовки»-3 от режиссера Анны Гресь. В 2018 году на экранах появились еще четыре фильма с участием Ирины Мельник: «Вопреки судьбе», «У прошлого в долгу», «Первый раз прощается» и «Прислуга».

Наталья Васько

Родилась 19 октября 1972 года в городе Червонограде Львовской области. В 1994 году окончила Киевский государственный институт театрального искусства им. И. Карпенко-Карого (курс Юлии Ткаченко). С 4 курса играла в Киевском академическом театре драмы и комедии на левом берегу Днепра. С 1998 года ― актриса Киевского Молодого театра.

В 2008 году была ведущей шоу «Утро с Интером» на телеканале «Интер». С 2003 года снимается в кино, дебютировав в лентах «Прощальное эхо» и «Дух земли». Широкая известность к Наталье Васько пришла в 2009 году после главной роли в комедийной мелодраме «Территория красоты». В 2013 году сыграла в драме «Позднее раскаяние» Оксаны Байрак. На счету актрисы ― более 80 ролей в кино. В 2017 году она была удостоена премии «Золота дзиґа» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Гнездо горлицы».

Не пропустите премьеру сериала «Любовь с ароматом кофе» уже 25 сентября в 19:00 на телеканале СТБ!

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