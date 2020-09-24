Гороскоп на 25 сентября 2020 года поможет определиться с правильным решением. Как вести себя в пятницу? И каких правил нужно придерживаться? Читайте гороскоп на 25 сентября 2020 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

25 сентября отправляйтесь в поездку или командировку при любой возможности. Она обязательно окажется удачной. Но считайтесь с расходами, ваша цель сейчас ― преумножить капитал.

Телец

Тельцы 25 сентября будут заняты сменой обстановки в доме. Вероятно, вам предстоят крупные траты, поэтому будьте очень внимательными. Проверяйте всю документацию перед тем, как ставить подпись.

Близнецы

Пятница пройдет в целом благополучно. Единственное, вам будут досаждать козни конкурентов, но особого вреда они нанести не в состоянии. Наслаждайтесь спокойным периодом вашей жизни.

Рак

Раки проведут 25 сентября самым продуктивным образом. В делах вас будет сопровождать успех, но избегайте командировок и подписания важных документов. Сегодня вас может ждать крупная прибыль.

Лев

Для Львов, занятых в транспортной сфере, 25 сентября станет очень важным днем. Сегодня вам предстоит сделать кучу дел и принять массу важных решений. Не отказывайтесь от новых проектов.

Дева

25 сентября вы сможете завязать полезное знакомство. Но это не лучший день для личных отношений. Ваш партнер будет не так внимателен к вам, как хотелось бы.

Весы

В пятницу вас может настичь кармический ответ за ранее совершенные поступки. Поэтому сейчас отнеситесь философски как к ударам судьбы, так и к ее подаркам. А еще вам стоит заняться творчеством.

Скорпион

В пятницу постарайтесь решить свои финансовые проблемы. Откладывайте деньги, пусть это будут небольшие суммы. И не будьте слишком уж самоуверенны, поскольку это выйдет боком.

Стрелец

25 сентября вам, возможно, придется сменить все кардинально. В основном, речь идет о профессиональной парадигме. Но не распространяйтесь о своих планах, поскольку у вас полно недоброжелателей.

Козерог

Козероги, вам предстоит пожинать плоды своего труда. 25 сентября вы убедитесь, насколько высоко вас ценят. И в основном за вашу проницательность и деловые качества.

Водолей

Водолеям 25 сентября стоит подумать о своем образе жизни. Поверьте, все ваше недовольство собой происходит как раз из-за усталости и отсутствия нормального режима дня.

Рыбы

Рыбы, 25 сентября вам предстоит расставить все по полочкам в вашей жизни. Вся неразбериха происходит из-за вашей нерешительности. Пора с этим покончить и навести порядок в делах.

Читайте нас також у Viber і Telegram.