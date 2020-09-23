Как сохранить запах духов: советы экспертов

Если запах ваших новых духов быстро исчезает, не стоит расстраиваться. У нас есть несколько лайфхаков, как сохранить запах парфюма надолго. Эксперты проекта «Все буде добре» рассказали пять правил для продления жизни аромата, читайте в материале.

Места для нанесения духов

Коко Шанель однажды сказала: «Женщина должна пользоваться духами везде, где она желает быть поцелованной».

Но, с научной точки зрения, наносить духи лучше на зоны пульсации (на запястьях, изгибах рук, шее, висках), потому что кровеносные сосуды в этих местах расположены близко к коже и делают ее более теплой. Таким образом, продолжительность аромата духов увеличивается.

Ещё можете нанести духи на волосы, они тоже отлично хранят приятный запах, в некоторых случаях даже лучше, чем кожа. Во время передвижения ваши локоны будут двигаться вместе с вами, создавая вокруг невероятный шлейф.

Гигиена перед нанесением духов

Весь секрет в том, что после того, как вы попаритесь в тёплой водичке, только что нанесённый аромат «прилипнет» к вам лучше. Поэтому сразу после выхода из душа или ванны не жадничайте и сделайте несколько лёгких пшиков на кожу. После этого весь день вас будет радовать собственный шлейф. А когда будете выходить на улицу, опять обновите аромат, только уже более насыщенным распылением.

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Уход за кожей перед нанесением духов

Всегда перед нанесением парфюма увлажняйте кожу, это поможет сохранить аромат дольше на 3-4 часа. Для увлажнения лучше всего подойдёт лосьон с таким же запахом, как и ваши духи. А если нет лосьона, тогда можно воспользоваться кремом, только без отдушек. Никогда не наносите парфюм на сухую кожу.

Почему нельзя растирать духи

Одна из главных ошибок, которую совершают девушки во время нанесения парфюма, это растирание. Например, если вы брызнули духи на запястье, и немножко потёрли другой рукой сверху.

Не все знают, что такими движениями мы просто помогаем духам быстрее выветриться. Для правильного нанесения аромата его нужно распылить на расстоянии 20 сантиметров от кожи. Нажмите на распылитель несколько раз и дайте духам самостоятельно осесть на вашу кожу или одежду.

Какие духи самые стойкие

Порой стойкость вашего парфюма зависит не только от правильного нанесения, но и от ингредиентов. Самыми стойкими ароматами считаются сладко-пудровые композиции, с мускусными и древесными нотками. А быстро выветриваемые ароматы – это цветочные, фруктовые и акватические.

Запомните эти простые советы и пользуйтесь ими каждый раз перед выходом из дома, чтобы впечатлять окружающих ароматом духов весь день.

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