Гороскоп на 24 сентября 2020 года поможет определиться с правильным решением. Как вести себя в четверг? И каких правил нужно придерживаться? Читайте гороскоп на 24 сентября 2020 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

То, за что вы взялись вчера или позавчера, нужно довести до конца. Дело, которым вы занимаетесь, принесет вам большую пользу. Но добиться результата будет нелегко, с наскока это сделать не получится. Вы должны быть подготовлены, а ваши действия ― хорошо спланированы. Разные мелочи могут выводить вас из равновесия, но в конечном итоге все получится.

Телец

Четверг ― очень продуктивный день. Все, за что вы взялись, удастся довести до ума. Вам в голову приходят важные и полезные идеи, которыми стоит поделиться с окружающими. У вас могут быть встречи с начальством, авторитетными людьми, на которых вы сумеете произвести впечатление. Может немного ухудшиться самочувствие.

Близнецы

Сегодня вас может охватить чувство, что вы не управляете своей жизнью. У вас столько дел, что не хватает времени и сил на личные желания. Также вы можете переживать, что ваши любовные дела страдают из-за большой загрузки. Уже скоро вы придумаете, как разобраться с проблемами подобного рода. А пока решения нет, старайтесь, чтобы ваши эмоции не повлияли на вещи, которыми вы занимаетесь долго и терпеливо.

Рак

Впереди хороший день, у вас будет много энергии и активности. Дела, возможно, пойдут не так легко, как хотелось бы. Но кто-то придет вам на помощь, и сообща вы добьетесь желаемого. Вам повезет в любви. В семейных делах, дома может произойти яркое событие.

Лев

Неплохой день, хотя вы можете устать больше обычного. У вас будет много мелких дел, но вы справитесь со всеми и будете собой вполне довольны. Вам нужно проявлять больше дипломатичности в отношениях с друзьями и коллегами. Не стоит им рубить правду в глаза, так легко и обидеть.

Дева

Вы сейчас на позитивной волне. У вас могут произойти какие-то мелкие недоразумения, но вы отнесетесь к ним легко, с юмором. Вы можете оказаться в неловкой ситуации, но найдете из нее оригинальный выход. Вам должно повезти в любви.

Весы

День подходит для любой домашней работы, а также совместных дел с родственниками. У вас могут быть хлопоты, связанные с государственными учреждениями, документами ― и они имеют все шансы удачно завершиться. Вы могли начать какое-то важное дело и столкнуться с препятствиями. Возможно, вы не успеваете закончить в срок то, что было вам поручено.

Скорпион

В четверг вы будете много общаться, вести переговоры, окажетесь на виду у большого количества людей. Только остерегайтесь таких больших мероприятий – не забывайте о коронавирусе! День благоприятен для любой работы, связанной со сбором информации. Если такой работы у вас сейчас нет, будете собирать слухи, сплетничать. Настроение будет отличным. Можете получить новость от брата или сестры.

Стрелец

Друзья могут попросить денег в долг или попользоваться личной вещью, которую вы очень цените. День удачен для бизнеса ― сможете неплохо заработать, что-то выгодно купить или продать. Настроение у вас при этом будет несколько нервное. От своих удач вы, вероятно, не чувствуете полного удовлетворения и не можете как следует расслабиться.

Козерог

День будет нервным, но продуктивным. Вам предстоит решить какую-то сложную проблему, осуществить важное дело. Настроение во второй половине дня у вас значительно улучшится, и вы почувствуете уверенность в себе. Ваши желания сейчас могут легко исполниться, но это, вероятно, не всем вашим близким понравится.

Водолей

По каким-то причинам вы робеете, ощущаете неуверенность в себе. В жизни окружающих происходят необычные, волнительные события, и вы им завидуете. И не факт, что белой завистью. Вам надо обуздать свои эмоции. Для этого очень подходит одиночество и будничные заботы.

Рыбы

Может произойти приятная неожиданность. Нечто такое, что быстро улучшит ваше настроение. Можете встретить старого друга или получите радостное известие. Также вы, возможно, отправитесь в дорогу или начнете новое дело и нервничаете по этому поводу.

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