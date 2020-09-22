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Сериал Любовь с ароматом кофе – смотрите на СТБ с 25 сентября

22.09.2020

Не пропустите романтическую премьеру на СТБ – сериал Любовь с ароматом кофе стартует уже в пятницу 25.09.2020! После нескольких неудач на личном фронте Аля встречает мужчину, который хочет быть только с ней. Но какие цели преследует «прекрасный принц» девушки на самом деле? Удастся ли Але найти свою настоящую любовь? Узнайте уже скоро – смотрите сериал Любовь с ароматом кофе уже 25 сентября.

Video: Сериал Любовь с ароматом кофе – смотрите на СТБ с 25 сентября


Сериал Любовь с ароматом кофе начнется 25 сентября. Что случится с героями сериала Любовь с ароматом кофе? 1 серия на СТБ уже 25.09.2020

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