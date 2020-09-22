В субботу, 19 сентября, в 17:00 зрители телеканала СТБ наслаждались просмотром 9 выпуска главного семейного шоу страны «Звана вечеря». Какие неожиданности приготовили нам герои проекта? Узнайте прямо сейчас!

В 9 выпуске в кулинарном батле сошлись: телеведущая, актриса, певица, артистка, блогер, травести-дива Монро; простой парень из села, участник 9 сезона шоу «МастерШеф» Руслан Шилин; бизнесмен, владелец сети барбершопов, а также отец пятерых детей Юрий Чернецкий и благородная девица, руководитель Академии современного этикета Арина Яворских.

Первой принимала гостей эпатажная артистка Монро. Для них она приготовила закуску из запеченной свеклы с сыром «Осенний поцелуй», крем-суп из тыквы «Горячее соблазнение» и на десерт ― мороженое с солью и пармезаном «Непристойное окончание». Для развлечения Монро подготовила мастер-класс по парфюмерии.

Следующим готовил блюда участник 9 сезона шоу «МастерШеф» Руслан Шилин. Он угощал соперников закуской из груши с сыром дорблю «Нокаут от рогатой», на основное — запеченной курицей с соусом из темного пива и на десерт ― молочным мороженым «Нежданчик под одеялом». В качестве развлечений Руслан предложил своим гостям станцевать гопак.

Третьим у себя дома потчевал гостей бизнесмен, владелец сети барбершопов, а также отец пятерых детей Юрий Чернецкий. На закуску он приготовил суп фо из акулы «Опасная прелюдия», на основное — стейки «Основной инстинкт» и на десерт ― шоколадное брауни «Сердце с перцем». В качестве развлечений Юрий предложил гостям посмотреть его гардероб и дом.

Последней в борьбу за главный приз проекта вступила руководитель Академии современного этикета Арина Яворских. Она подала на закуску морепродукты «Затяни корсет», на основное — запеченную дорадо «Еда для Ассоль» и на десерт ― тирамису «Провокация для леди». Развлекала гостей Арина правилами этикета позирования.

В конце вечера гости узнали оценки за свои званые ужины. В итоге победу в 9 выпуске шоу «Звана вечеря» одержала Монро!

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