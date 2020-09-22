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Лунный календарь стрижек на сентябрь 2020 года

22.09.2020

Сентябрь — всегда особенный месяц. С самого детства мы ассоциируем это время с началом учебы, сезона и новой жизни. А для женщины новая жизнь — это смена прически. Однако, согласно лунному календарю, бывают благоприятные и неблагоприятные дни для стрижки. Лунный календарь стрижек на сентябрь 2020 года — читайте в материале. 

Благоприятные дни для стрижки волос в сентябре 2020 года:

6, 7, 8, 9, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 24, 25 и 27 сентября.

Больше по теме: Лунный календарь стрижек на 2020 год от Ярославы Федоровой

Неблагоприятные дни для стрижки волос в сентябре 2020 года:

1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 26, 28, 29 и 30 сентября.

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